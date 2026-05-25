Самолет ВВС Британии с министром обороны Гили на борту испытал электронное вмешательство РФ
Источник:  The Telegraph

Самолет британских ВВС с министром обороны Джоном Гили на борту подвергся электронной атаке 21 мая, при возвращении из Эстонии в Великобританию.

Главные тезисы

  • Самолет британских ВВС с министром обороны Гили на борту стал жертвой электронной атаки со стороны России, что подчеркивает новую угрозу для военной безопасности.
  • Российские вмешательства в воздушном пространстве приводят к необходимости повышения безопасности и подготовки оборонных сил, особенно в контексте последних инцидентов с британскими самолетами.

Россия отключила GPS британскому военному самолету вблизи своих границ

Самолет Dassault Falcon 900LX летел вблизи российской границы, когда GPS был полностью отключен на весь трехчасовой полет. Смартфоны и ноутбуки пассажиров также лишились соединения с интернетом.

Пилоты перешли на резервную навигационную систему, самолет продолжил полет в штатном режиме.

Пассажиров, среди которых были фотографы и журналист, сообщили, что самолет может безопасно продолжать рейс. Маршрут полета был виден на общедоступных сайтах отслеживания авиарейсов — неизвестно, был ли Гили умышленной целью.

Это безрассудное вмешательство России, но RAF хорошо подготовлен к такой деятельности, — заявил оборонный источник.

За несколько дней до этого Министерство обороны Британии сообщило об опасном преследовании британского разведывательного самолета над Черным морем. Российский Су-35 подлетел так близко, что сработали аварийные системы и отключился автопилот.

Другой Су-27 шесть раз прошел в шести метрах от носа британского Rivet Joint. МОБ назвало это самым опасным действием России против британского самолета с 2022 года, когда Россия выпустила ракету над Черным морем.

В конце прошлого года Путин отправил ядерные бомбардировщики на северные границы Британии, длительный полет над Норвежским морем заставил НАТО поднять истребители. В начале года Швеция перехватила два российских Су-35С, сопровождавших бомбардировщик Ту-22М над Балтийским морем.

