Литва розпочала виробництво протидронових патронів

Литовський державний завод Giraitė розпочав виробництво протидронових патронів - пробні партії вже відправили до Швеції та Франції.

Литва виробляє протидронові патрони

Завод, що виробляє боєприпаси малого калібру і розташований у Каунаському районі, розробив концепцію боєприпасів минулого року, спираючись на досвід України. Прототипи були випробувані в лабораторіях та на полігоні.

Минулого тижня збройні сили Литви вперше протестували ці набої на практиці.

Патрони призначені для захисту окремих солдатів від дронів і сумісні зі стандартною зброєю НАТО калібру 5,56 мм та 7,62 мм, а їхня ефективна дальність становить від 50 до 100 метрів. Кожен патрон коштує приблизно два євро, магазин вміщує близько 30 патронів.

Завод планує виробляти приблизно п’ять мільйонів патронів на рік, що становить близько десятої частини його загального обсягу виробництва і приноситиме близько 10 мільйонів євро доходу. Поширити

Завод також модернізує свої потужності та готується до будівництва другої виробничої лінії, інвестиції в яку становлять близько 26 мільйонів євро, одночасно співпрацюючи з американською оборонною компанією Northrop Grumman та норвезькою компанією NAMMO з виробництва боєприпасів середнього калібру.

За словами директора заводу Міндаугаса Кураускаса, масове виробництво може розпочатися негайно. Він зазначив, що зацікавленість висловили Чехія, Естонія, Бельгія та Ізраїль, а замовлення та початок виробництва в промислових масштабах очікуються найближчим часом. Завод також веде переговори з данською оборонною промисловістю щодо використання боєприпасів у системах протидії дронам.

Міністр фінансів Кріступас Вайтіекунас зазначив, що цей крок свідчить про розширення можливостей заводу.