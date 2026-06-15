Литва начала производство противодроновых патронов
Категория
Мир
Дата публикации

Литва начала производство противодроновых патронов

Литва
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Источник:  LRT

Литовский государственный завод Giraitė приступил к производству противодроновых патронов - пробные партии уже отправили в Швецию и Францию.

Главные тезисы

  • Завод Giraitė в Литве начал производство противодроновых патронов для защиты солдат от дронов.
  • Противодроновые патроны совместимы со стандартным оружием НАТО калибра 5,56 мм и 7,62 мм.
  • Завод планирует выпускать около пяти миллионов патронов в год, принося прибыль около 10 миллионов евро.

Литва производит противодроновые патроны.

Завод, производящий боеприпасы малого калибра и расположенный в Каунасском районе, разработал концепцию боеприпасов в прошлом году, опираясь на опыт Украины. Прототипы были опробованы в лабораториях и на полигоне.

На прошлой неделе вооруженные силы Литвы впервые протестовали эти патроны на практике.

Патроны предназначены для защиты отдельных солдат от дронов и совместимы со стандартным оружием НАТО калибра 5,56 мм и 7,62 мм, а их эффективная дальность составляет от 50 до 100 метров. Каждый патрон стоит около двух евро, магазин вмещает около 30 патронов.

Завод планирует производить около пяти миллионов патронов в год, что составляет около десятой части его общего объема производства и будет приносить около 10 миллионов евро дохода.

Завод также модернизирует свои мощности и готовится к строительству второй производственной линии, инвестиции которой составляют около 26 миллионов евро, одновременно сотрудничая с американской оборонной компанией Northrop Grumman и норвежской компанией NAMMO по производству боеприпасов среднего калибра.

По словам директора завода Миндаугаса Кураускаса, массовое производство может начаться немедленно. Он отметил, что интерес выразили Чехия, Эстония, Бельгия и Израиль, а заказы и начало производства в промышленных масштабах ожидаются в ближайшее время. Завод также ведет переговоры с датской оборонной промышленностью по использованию боеприпасов в системах противодействия дронам.

Министр финансов Криступас Вайтеэкунас отметил, что этот шаг свидетельствует о расширении возможностей завода.

Завод Giraitė вводит новые инновационные продукты и расширяет производство.

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