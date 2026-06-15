Литва начала производство противодроновых патронов

Литовский государственный завод Giraitė приступил к производству противодроновых патронов - пробные партии уже отправили в Швецию и Францию.
Главные тезисы
- Завод Giraitė в Литве начал производство противодроновых патронов для защиты солдат от дронов.
- Противодроновые патроны совместимы со стандартным оружием НАТО калибра 5,56 мм и 7,62 мм.
- Завод планирует выпускать около пяти миллионов патронов в год, принося прибыль около 10 миллионов евро.
Литва производит противодроновые патроны.
Завод, производящий боеприпасы малого калибра и расположенный в Каунасском районе, разработал концепцию боеприпасов в прошлом году, опираясь на опыт Украины. Прототипы были опробованы в лабораториях и на полигоне.
На прошлой неделе вооруженные силы Литвы впервые протестовали эти патроны на практике.
Патроны предназначены для защиты отдельных солдат от дронов и совместимы со стандартным оружием НАТО калибра 5,56 мм и 7,62 мм, а их эффективная дальность составляет от 50 до 100 метров. Каждый патрон стоит около двух евро, магазин вмещает около 30 патронов.
Завод также модернизирует свои мощности и готовится к строительству второй производственной линии, инвестиции которой составляют около 26 миллионов евро, одновременно сотрудничая с американской оборонной компанией Northrop Grumman и норвежской компанией NAMMO по производству боеприпасов среднего калибра.
По словам директора завода Миндаугаса Кураускаса, массовое производство может начаться немедленно. Он отметил, что интерес выразили Чехия, Эстония, Бельгия и Израиль, а заказы и начало производства в промышленных масштабах ожидаются в ближайшее время. Завод также ведет переговоры с датской оборонной промышленностью по использованию боеприпасов в системах противодействия дронам.
Министр финансов Криступас Вайтеэкунас отметил, что этот шаг свидетельствует о расширении возможностей завода.
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