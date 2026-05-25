Литва испытывает систему раннего обнаружения дронов

В Каунасском районе Литвы 25-26 мая проходят испытания системы контроля нижнего воздушного пространства для обнаружения беспилотников, во время которых в воздухе используются дроны, в частности типа "Шахед".

Литва проводит тестирование системы раннего обнаружения дронов

Тестовая зона охватывает Юрагай, Рокский полигон, Линкмакальнис и лесной массив Паиесис. В рамках испытаний осуществляются полеты разных типов беспилотных летательных аппаратов, в частности аппаратов, имитирующих характеристики дронов типа "Шахед". Они трудятся на высоте от 250 до 1000 метров.

Целью тестирования является проверка эффективности решений для наблюдения за нижним воздушным пространством и обнаружения беспилотников.

Организаторы отмечают, что испытания плановые, а для местных жителей опасности нет. В случае наблюдения дронов в небе граждан призывают сохранять спокойствие.

20 мая в Литве впервые объявляли воздушную тревогу из-за дрона.

Национальный центр управления кризисами сообщил, что школы и детские сады должны немедленно перевести детей в укрытие. Жители страны также получили экстренные сообщения с призывом пройти в безопасные места. В Вильнюсе временно закрыли аэропорт, на дорогах остановилось движение.