Литва предоставила Украине мощную ТЭС — обеспечит светом и теплом 1 млн человек

Украина получила от Литвы мощную ТЭС

Еврокомиссия передала Украине теплоэлектростанцию из Литвы, которая должна обеспечить светом около миллиона украинцев.

Сложная операция, продолжавшаяся 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая тяжелейшие трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый, — отметили в Минерего. Поделиться

Сообщается, что поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла немаловажную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в ряде регионов Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

Мы очень благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы, отметил и.о. Министра энергетики Украины Артём Некрасов.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб подчеркнула, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион людей, сталкивающихся с четвертой зимой российской агрессивной войны.

По данным Минэнерго, эта логистическая операция является частью комплексного ответа ЕС на агрессию РФ против Украины с февраля 2022 года, скоординированную через Механизм гражданской защиты ЕС.