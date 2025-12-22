Литва надала Україні потужну ТЕС — забезпечить світлом і теплом 1 млн людей
Литва надала Україні потужну ТЕС — забезпечить світлом і теплом 1 млн людей

Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона українців.

Головні тези:

  • Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви.
  • Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.

Україна отримала від Литви потужну ТЕС

Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона українців.

Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен, — зазначили у Мінерего.

Повідомляється, що підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли отримати критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити важливі енергетичні потужності та посилити стійкість енергосистеми, — зазначив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб наголосила, що постачання цієї електростанції допоможе забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни.

За даними Міненерго, ця логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію РФ проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС.

На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла мільйонам людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів. Загалом комісія виділила понад 1,2 млрд євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.

