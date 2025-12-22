Литва надала Україні потужну ТЕС — забезпечить світлом і теплом 1 млн людей

Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона українців.
Головні тези:
- Єврокомісія передала Україні теплоелектростанцію з Литви.
- Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.
Україна отримала від Литви потужну ТЕС
Повідомляється, що підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів.
Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.
Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли отримати критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити важливі енергетичні потужності та посилити стійкість енергосистеми, — зазначив в.о. Міністра енергетики України Артем Некрасов.
Єврокомісар з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджа Лахбіб наголосила, що постачання цієї електростанції допоможе забезпечити світлом і теплом один мільйон людей, які стикаються з четвертою зимою російської агресивної війни.
За даними Міненерго, ця логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію РФ проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС.
