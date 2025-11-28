Українські виробники розпочали тестування двох нових бронемашин — що відомо
Українські виробники розпочали тестування двох нових бронемашин — що відомо

бронемашина
Джерело:  online.ua

Українська компанія "УкрАрмоТех" розпочала кодифікаційні випробування двох нових бронемашин GYURZA-03 та DESNA.

Головні тези:

  • GYURZA-03 та DESNA - нові українські бронемашини, які пройшли кодифікаційні випробування в компанії "УкрАрмоТех".
  • GYURZA-03 має закриту кабіну-капсулу на 5 осіб та вантажний відсік для боєприпасів, розташований окремо від десанту.
  • Модульна конструкція GYURZA-03 дозволяє встановлювати різне обладнання масою до 3 тонн, включаючи системи радіаційної розвідки та РЛС.

Україна тестує бронемашини GYURZA-03 та DESNA

За даними виробника, перша модель стала відповіддю на запит військових щодо безпечного перевезення боєприпасів. Попередні моделі мали проблеми через те, що особовий склад, провізію та боєприпаси перевозили, наприклад, у десантному відсіку, що було небезпечно. Така компоновка була в моделях GYURZA-01 та GYURZA-02.

У новій моделі розробники створили повністю закриту кабіну-капсулу на 5 осіб, а вантажний відсік для перевезення боєприпасів розташований окремо від десанту.

Також наголошується, що модульна конструкція дозволяє розміщувати на платформі GYURZA-03 різні типи обладнання масою до 3 тон. Зокрема можна створювати машини радіаційної розвідки, комплекси ППО, РЛС або артилерійські системи.

Тактична DESNA – це відповідь на потребу ЗСУ у багатоцільовій машині підвищеної прохідності масою до 8 тонн. В компанії зазначили, що в Україні вже було кілька спроб розробити єдиний армійський позашляховик, але проєкти так і не були доведені до логічного завершення та масового виробництва.

Бронемашина DESNA

UAT.DESNA — новий зразок українського повнопривідного багатоцільового автомобіля масою до 8 тонн. Вона має автоматичну коробку передач та двигун, які застосовуються і в інших серійних машинах "УкрАрмооТех".

Також зазначено, що "Десна" має модульну компоновку, завдяки чому на її базі можна зібрати командні чи медичні машини, а у версії пікапа задній вантажний відсік може бути закритим і відкритим.

