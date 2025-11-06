Україна отримала від Латвії партію БТРів Patria і бойових розвідувальних машин CVR
Україна отримала від Латвії партію БТРів Patria і бойових розвідувальних машин CVR

Денис Шмигаль
Латвія

6 листопада Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6 та 12 бойових розвідувальних машин CVR.

Головні тези:

  • Україна отримала від Латвії партію військової техніки, яка буде використана у Спеціальних Операціях.
  • Латвія передала 21 бронетранспортер Patria і 12 бойових розвідувальних машин CVR.
  • Міністри оборони обох країн висловили вдячність за надану допомогу та спільні ініціативи.

Латвія передала Україні нову військову допомогу

Передача машин відбулась сьогодні у Ризі на військовій базі «Адажі», повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Дякую Міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини — дякую за це.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Крім того, латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

Міністри оборони України та Латвії

Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО “Реноватор” з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами.

