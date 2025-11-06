Україна отримала від Латвії партію БТРів Patria і бойових розвідувальних машин CVR

6 листопада Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6 та 12 бойових розвідувальних машин CVR.
Головні тези:
- Україна отримала від Латвії партію військової техніки, яка буде використана у Спеціальних Операціях.
- Латвія передала 21 бронетранспортер Patria і 12 бойових розвідувальних машин CVR.
- Міністри оборони обох країн висловили вдячність за надану допомогу та спільні ініціативи.
Латвія передала Україні нову військову допомогу
Передача машин відбулась сьогодні у Ризі на військовій базі «Адажі», повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Крім того, латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-