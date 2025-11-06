Україна отримала від Латвії партію БТРів Patria і бойових розвідувальних машин CVR

Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів. Вкрай важлива участь у проєкті держав НАТО “Реноватор” з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні. Ми високо цінуємо кожен крок, зроблений пліч-о-пліч з нами.