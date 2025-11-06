Украина получила от Латвии партию БТРов Patria и боевых разведывательных машин CVR

6 ноября Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6 и 12 боевых разведывательных машин CVR.
Главные тезисы
- Украина получила от Латвии новую партию военной техники: 21 бронетранспортер Patria 6x6 и 12 боевых разведывательных машин CVR.
- Министры обороны Украины и Латвии выразили благодарность за военную помощь и совместные инициативы в области обороны.
- Бронетранспортеры и боевые разведывательные машины будут использованы в специальных операциях.
Латвия передала Украине новую военную помощь
Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи, сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Кроме того, латвийцы передали Украине еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи.
