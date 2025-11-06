Украина получила от Латвии партию БТРов Patria и боевых разведывательных машин CVR
6 ноября Украина получила от Латвии партию БТРов Patria и боевых разведывательных машин CVR

Денис Шмыгаль
Латвия
6 ноября Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6 и 12 боевых разведывательных машин CVR.

  • Украина получила от Латвии новую партию военной техники: 21 бронетранспортер Patria 6x6 и 12 боевых разведывательных машин CVR.
  • Министры обороны Украины и Латвии выразили благодарность за военную помощь и совместные инициативы в области обороны.
Латвия передала Украине новую военную помощь

Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи, сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Благодарю Министра обороны Андриса Спрудса, правительства Латвии и всех латвийцев за чрезвычайный уровень поддержки. Эти машины сразу же станут на вооружение Сил Специальных Операций. Всего в 2025 году мы получили все обещанные 42 бронемашины — спасибо за это.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Министр обороны Украины

Кроме того, латвийцы передали Украине еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи.

Министры обороны Украины и Латвии

Также благодарен нашим латвийским друзьям за дополнительный взнос в 2,2 млн. евро в инициативу PURL и финансовую помощь на Коалицию укрытий. Очень важно участие в проекте государств НАТО Реноватор по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине. Мы высоко ценим каждый шаг, сделанный бок о бок с нами.

