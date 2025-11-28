Украинские производители приступили к тестированию двух новых бронемашин — что известно

Украинская компания "УкрАрмоТех" приступила к кодификационным испытаниям двух новых бронемашин GYURZA-03 и DESNA.

Украина тестирует бронемашины GYURZA-03 и DESNA

По данным производителя, первая модель стала ответом на запрос военных по безопасной перевозке боеприпасов. Предыдущие модели имели проблемы из-за того, что личный состав, провизию и боеприпасы перевозили, например, в опасном десантном отсеке. Такая компоновка была в моделях GYURZA-01 и GYURZA-02.

В новой модели разработчики создали полностью закрытую кабину-капсулу на 5 человек, а грузовой отсек для перевозки боеприпасов расположен отдельно от десанта. Поделиться

Также отмечается, что модульная конструкция позволяет размещать на платформе GYURZA-03 разные типы оборудования массой до 3 тонн. В частности, можно создавать машины радиационной разведки, комплексы ПВО, РЛС или артиллерийские системы.

Тактическая DESNA — это ответ на потребность ВСУ в многоцелевой машине повышенной проходимости массой до 8 тонн. В компании отметили, что в Украине уже было несколько попыток разработать единственный армейский внедорожник, но проекты так и не были доведены до логического завершения и массового производства.

Бронемашина DESNA

UAT.DESNA — новый образец украинского полноприводного многоцелевого автомобиля массой до 8 тонн. Она имеет автоматическую коробку передач и двигатель, которые используются и в других серийных машинах "УкрАрмооТех".