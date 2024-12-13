Украинские оружейники усилили боевую мощность БТР М113 — о чем идет речь

Украинские мастера изготовили и установили на бронетранспортер М113 дистанционно управляемый модуль из двух пулеметов калибра 14,5 и 7,62 мм.

Украинские оружейники усовершенствовали БТР М113

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинские оружейники усилили огневую мощность бронетранспортера М113, который Силы обороны получают в рамках международной помощи. Они изготовили дистанционно управляемый модуль Таврия 14.5/7.62 и установили броню этого БТР. Поделиться

Усовершенствованный БТР М113

Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, теперь благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14,5 и 7,62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор.

В министерстве объяснили, что до этого основным вооружением М113 был пулемет калибра 12,7 мм. Кроме того, пулеметчик работал по целям малозащищенной позиции на броне.

В Украине будут производить детекторы враждебных FPV-дронов «Ветряная мельница М»

Министерство обороны заключило договоренности с производителями и государственными предприятиями на изготовление детекторов вражеских FPV-дронов «Ветряная мельница М».

Об этом в телеэфире заявил начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции МОУ Илья Костин.