Украинские оружейники усилили боевую мощность БТР М113 — о чем идет речь
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Технологии
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Украинские оружейники усилили боевую мощность БТР М113 — о чем идет речь

Министерство обороны Украины
БТР М113
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Украинские мастера изготовили и установили на бронетранспортер М113 дистанционно управляемый модуль из двух пулеметов калибра 14,5 и 7,62 мм.

Главные тезисы

  • Украинские оружейники усилили боевую мощность БТР М113, добавив дистанционно управляемый модуль с двумя пулеметами калибра 14,5 и 7,62 мм.
  • Новый модуль позволяет пулеметчику контролировать огонь изнутри бронетранспортера, наблюдая за полем боя через монитор.
  • Военно-технические разработки в Украине продолжают активно развиваться, обеспечивая силы обороны современными решениями для эффективной обороны страны.

Украинские оружейники усовершенствовали БТР М113

Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинские оружейники усилили огневую мощность бронетранспортера М113, который Силы обороны получают в рамках международной помощи. Они изготовили дистанционно управляемый модуль Таврия 14.5/7.62 и установили броню этого БТР.

Усовершенствованный БТР М113

Как отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, теперь благодаря новому модулю, состоящему из двух пулеметов калибра 14,5 и 7,62 мм, пулеметчик ведет огонь изнутри бронемашины, наблюдая за полем боя через монитор.

В министерстве объяснили, что до этого основным вооружением М113 был пулемет калибра 12,7 мм. Кроме того, пулеметчик работал по целям малозащищенной позиции на броне.

В Украине будут производить детекторы враждебных FPV-дронов «Ветряная мельница М»

Министерство обороны заключило договоренности с производителями и государственными предприятиями на изготовление детекторов вражеских FPV-дронов «Ветряная мельница М».

Об этом в телеэфире заявил начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции МОУ Илья Костин.

Владельцем патента на разработку стало Минобороны. Передача разрешения на использование для ВСУ будет бесплатной. Сейчас мы активно работаем, чтобы привлечь производителей, дать разрешение на масштабное производство этого детектора. Все права перейдут к производителям, и они будут масштабировать это по ВСУ.

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