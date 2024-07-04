Украинские пограничники показали тренировку на бронетранспортерах М113 — видео

Украинские пограничники уже приступили к тренировкам на бронетранспортерах М113. Недавно Украина получила от Литвы.
Главные тезисы
- Украинские пограничники приступили к тренировкам на бронетранспортерах М113, которые они получили от Литвы.
- На видео демонстрируются преимущества бронетранспортера М113, которые включают в себя эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и живой силы на позиции.
- M113 является одной из самых распространенных боевых машин в мире, способен преодолевать водные препятствия самостоятельно и находится на вооружении 44 стран.
- Бронетранспортер М113 весит 11 440 кг, может перевозить двух членов экипажа и 11 пассажиров, мощность двигателя - 265 л.с., скорость - 61 км/ч и операционная дальность - 483 км.
- В июне 2024 года Литва передала Украине М113, который стал популярным в мире и имеет более 40 модификаций с 1960 года.
Пограничники показали видео тренировок на бронетранспортерах М113
На видео один из пограничников с позывным "Кощей" рассказывает о преимуществах бронетранспортера. В частности, М113 помогает с эвакуацией раненых на фронте, доставляет боеприпасы и живую силу на позиции.
Он отметил, что М113 достаточно легок в вождении, несмотря на свои большие размеры. По мнению пограничника, одним из преимуществ также является скорость бронетранспортера.
Что известно о М113
В 1960 году армия США приняла на вооружение гусеничный бронетранспортер M113, способный преодолевать водные препятствия самостоятельно. Основная задача этого бронетранспортера — транспортировка военных в зонах активных боевых действий.
Украина получила первые М113 еще в апреле 2022 года от Штатов, позже Дании. А уже в июне 2024 М113 передала Литва.
Бронетранспортер M113 — это одна из самых распространенных боевых машин в мире, она находится на вооружении с 1960 года, а сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях. Нынешняя базовая модель — М113A2MK1.
Характеристики М113:
вес — 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров;
мощность двигателя М113 — 265 л.с.;
скорость — 61 км/ч;
операционная дальность — 483 км;
длина — 4,8 м;
ширина — 2,5 м;
высота — 2,2м.
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