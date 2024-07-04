Украинские пограничники показали тренировку на бронетранспортерах М113 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники показали тренировку на бронетранспортерах М113 — видео

МВД Украины
Украинские пограничники показали тренировку на бронетранспортерах М113
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Украинские пограничники уже приступили к тренировкам на бронетранспортерах М113. Недавно Украина получила от Литвы.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники приступили к тренировкам на бронетранспортерах М113, которые они получили от Литвы.
  • На видео демонстрируются преимущества бронетранспортера М113, которые включают в себя эвакуацию раненых, доставку боеприпасов и живой силы на позиции.
  • M113 является одной из самых распространенных боевых машин в мире, способен преодолевать водные препятствия самостоятельно и находится на вооружении 44 стран.
  • Бронетранспортер М113 весит 11 440 кг, может перевозить двух членов экипажа и 11 пассажиров, мощность двигателя - 265 л.с., скорость - 61 км/ч и операционная дальность - 483 км.
  • В июне 2024 года Литва передала Украине М113, который стал популярным в мире и имеет более 40 модификаций с 1960 года.

Пограничники показали видео тренировок на бронетранспортерах М113

На видео один из пограничников с позывным "Кощей" рассказывает о преимуществах бронетранспортера. В частности, М113 помогает с эвакуацией раненых на фронте, доставляет боеприпасы и живую силу на позиции.

Он отметил, что М113 достаточно легок в вождении, несмотря на свои большие размеры. По мнению пограничника, одним из преимуществ также является скорость бронетранспортера.

Что известно о М113

В 1960 году армия США приняла на вооружение гусеничный бронетранспортер M113, способный преодолевать водные препятствия самостоятельно. Основная задача этого бронетранспортера — транспортировка военных в зонах активных боевых действий.

Украина получила первые М113 еще в апреле 2022 года от Штатов, позже Дании. А уже в июне 2024 М113 передала Литва.

Бронетранспортер M113 — это одна из самых распространенных боевых машин в мире, она находится на вооружении с 1960 года, а сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях. Нынешняя базовая модель — М113A2MK1.

Характеристики М113:

  • вес — 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров;

  • мощность двигателя М113 — 265 л.с.;

  • скорость — 61 км/ч;

  • операционная дальность — 483 км;

  • длина — 4,8 м;

  • ширина — 2,5 м;

  • высота — 2,2м.

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