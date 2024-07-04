Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113 — відео

Українські прикордонники вже почали тренування на бронетранспортерах М113. Нещодавно Україна отримала їх від Литви.
Головні тези:
- Українські прикордонники почали тренування на бронетранспортерах М113, які вони отримали від Литви.
- На відео демонструються переваги бронетранспортера М113, які включають евакуацію поранених, доставку боєприпасів та живої сили на позиції.
- M113 є однією з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, здатний долати водні перешкоди самостійно та перебуває на озброєнні 44 країн.
- Бронетранспортер М113 має вагу 11 440 кг, може перевозити двох членів екіпажу та 11 пасажирів, потужність двигуна - 265 к.с., швидкість - 61 км/г і операційна дальність - 483 км.
- У червні 2024 року Литва передала Україні М113, який став популярним у світі і має понад 40 модифікацій з 1960 року.
Прикордонники показали відео тренувань на бронетранспортерах М113
На відео один з прикордонників з позивним "Кощей" розповідає про переваги бронетранспортера. Зокрема, М113 допомагає з евакуацією поранених на фронті, доставляє боєприпаси та живу силу на позиції
Він зауважив, що М113 досить легкий у кермуванні попри свої великі розміри. На думку прикордонника однією з переваг також є швидкість бронетранспортера.
Що відомо про М113
У 1960 році армія США прийняла на озброєння гусеничний бронетранспортер M113, який здатний долати водні перешкоди самостійно. Основне завдання цього бронетранспортера - транспортування військових у зонах активних бойових дій.
Україна отримала перші М113 ще у квітні 2022 року від Штатів, пізніше від Данії. А вже у червні 2024 року М113 передала Литва.
Бронетранспортер M113 - це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, вона перебуває на озброєнні з 1960 року, а наразі стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях. Нинішня базова модель - М113A2MK1.
Характеристики М113:
вага - 11 440 кг, ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів;
потужність двигуна М113 - 265 к.с.;
швидкість - 61 км/г;
операційна дальність - 483 км;
довжина - 4,8 м;
ширина - 2,5 м;
висота - 2,2 м.
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