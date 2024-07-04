Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113 — відео

Українські прикордонники вже почали тренування на бронетранспортерах М113. Нещодавно Україна отримала їх від Литви.

Прикордонники показали відео тренувань на бронетранспортерах М113

На відео один з прикордонників з позивним "Кощей" розповідає про переваги бронетранспортера. Зокрема, М113 допомагає з евакуацією поранених на фронті, доставляє боєприпаси та живу силу на позиції

Він зауважив, що М113 досить легкий у кермуванні попри свої великі розміри. На думку прикордонника однією з переваг також є швидкість бронетранспортера.

Що відомо про М113

У 1960 році армія США прийняла на озброєння гусеничний бронетранспортер M113, який здатний долати водні перешкоди самостійно. Основне завдання цього бронетранспортера - транспортування військових у зонах активних бойових дій.

Україна отримала перші М113 ще у квітні 2022 року від Штатів, пізніше від Данії. А вже у червні 2024 року М113 передала Литва.

Бронетранспортер M113 - це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, вона перебуває на озброєнні з 1960 року, а наразі стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях. Нинішня базова модель - М113A2MK1.

Характеристики М113: