Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113 — відео

МВС України
Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113

Українські прикордонники вже почали тренування на бронетранспортерах М113. Нещодавно Україна отримала їх від Литви.

Головні тези:

  • Українські прикордонники почали тренування на бронетранспортерах М113, які вони отримали від Литви.
  • На відео демонструються переваги бронетранспортера М113, які включають евакуацію поранених, доставку боєприпасів та живої сили на позиції.
  • M113 є однією з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, здатний долати водні перешкоди самостійно та перебуває на озброєнні 44 країн.
  • Бронетранспортер М113 має вагу 11 440 кг, може перевозити двох членів екіпажу та 11 пасажирів, потужність двигуна - 265 к.с., швидкість - 61 км/г і операційна дальність - 483 км.
  • У червні 2024 року Литва передала Україні М113, який став популярним у світі і має понад 40 модифікацій з 1960 року.

Прикордонники показали відео тренувань на бронетранспортерах М113

На відео один з прикордонників з позивним "Кощей" розповідає про переваги бронетранспортера. Зокрема, М113 допомагає з евакуацією поранених на фронті, доставляє боєприпаси та живу силу на позиції

Він зауважив, що М113 досить легкий у кермуванні попри свої великі розміри. На думку прикордонника однією з переваг також є швидкість бронетранспортера.

Що відомо про М113

У 1960 році армія США прийняла на озброєння гусеничний бронетранспортер M113, який здатний долати водні перешкоди самостійно. Основне завдання цього бронетранспортера - транспортування військових у зонах активних бойових дій.

Україна отримала перші М113 ще у квітні 2022 року від Штатів, пізніше від Данії. А вже у червні 2024 року М113 передала Литва.

Бронетранспортер M113 - це одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, вона перебуває на озброєнні з 1960 року, а наразі стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тисяч одиниць у понад 40 модифікаціях. Нинішня базова модель - М113A2MK1.

Характеристики М113:

  • вага - 11 440 кг, ньому можуть пересуватися двоє членів екіпажу та 11 пасажирів;

  • потужність двигуна М113 - 265 к.с.;

  • швидкість - 61 км/г;

  • операційна дальність - 483 км;

  • довжина - 4,8 м;

  • ширина - 2,5 м;

  • висота - 2,2 м.

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