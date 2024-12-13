Українські зброярі посилили бойову потужність БТР М113 — про що йдеться

Українські майстри виготовили та встановили на бронетранспортер М113 дистанційно керований модуль з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм.

Українські зброярі вдосконалили БТР М113

Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який Сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62 та встановили на броню цього БТР. Поширити

Вдосконалений БТР М113

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.

У міністерстві пояснили, що до цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12,7 мм. Крім того, кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.

В Україні виготовлятимуть детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М»

Міністерство оборони уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».

Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.