Українські зброярі посилили бойову потужність БТР М113 — про що йдеться
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські зброярі посилили бойову потужність БТР М113 — про що йдеться

Міністерство оборони України
М113

Українські майстри виготовили та встановили на бронетранспортер М113 дистанційно керований модуль з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм.

Головні тези:

  • Українські зброярі покращили БТР М113, встановивши на нього дистанційно керований модуль з кулеметами калібру 14,5 та 7,62 мм.
  • Новий модуль дозволяє кулеметнику вести вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.
  • Українські розробки в галузі військової техніки та зброї продовжують активно розвиватися, забезпечуючи силам оборони сучасні рішення для ефективної оборони країни.

Українські зброярі вдосконалили БТР М113

Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Українські зброярі посилили вогневу потужність бронетранспортера М113, який Сили оборони отримують у рамках міжнародної допомоги. Вони виготовили дистанційно керований модуль Таврія 14.5/7.62 та встановили на броню цього БТР.

Вдосконалений БТР М113

Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.

У міністерстві пояснили, що до цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12,7 мм. Крім того, кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.

В Україні виготовлятимуть детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М»

Міністерство оборони уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».

Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.

Власником патенту на розробку стало Міноборони. Передача дозволу на використання для ЗСУ буде безплатною. Саме зараз ми активно працюємо, щоб залучити виробників, дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Українська бронетехніка" передала штурмовикам бригади «Лють» БТРи М113 — відео
"Українська Бронетехніка"
БТР М113
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113 — відео
МВС України
Українські прикордонники показали тренування на бронетранспортерах М113
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва надає Україні бронетранспортери М113 та всюдиходи
Допомога

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?