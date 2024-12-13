Українські зброярі посилили бойову потужність БТР М113 — про що йдеться

Українські майстри виготовили та встановили на бронетранспортер М113 дистанційно керований модуль з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм.
Головні тези:
- Українські зброярі покращили БТР М113, встановивши на нього дистанційно керований модуль з кулеметами калібру 14,5 та 7,62 мм.
- Новий модуль дозволяє кулеметнику вести вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.
- Українські розробки в галузі військової техніки та зброї продовжують активно розвиватися, забезпечуючи силам оборони сучасні рішення для ефективної оборони країни.
Українські зброярі вдосконалили БТР М113
Про це повідомило Міністерство оборони України з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Як зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, тепер завдяки новому модулю, що складається з двох кулеметів калібру 14,5 та 7,62 мм, кулеметник веде вогонь з середини бронемашини, спостерігаючи за полем бою через монітор.
У міністерстві пояснили, що до цього основним озброєнням М113 був кулемет калібру 12,7 мм. Крім того, кулеметник працював по цілях із малозахищеної позиції на броні.
В Україні виготовлятимуть детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М»
Міністерство оборони уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».
Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.
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