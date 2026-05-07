Литва готова принять дополнительный военный контингент США — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна сделать все возможное, чтобы сохранить американские войска, и подчеркнул, что Литва готова принять дополнительные войска.
Главные тезисы
Литва стремится увеличить количество войск США на своей территории
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами 7 мая.
По словам литовского президента, сохранение внимания Вашингтона к региону имеет решающее значение, и союзники по НАТО должны обеспечить, чтобы США не отвлекали от Европы.
Поэтому Наусед заявил, что Литва будет готова принять дополнительные силы союзников, если произойдет ротация войск.
Мы в Литве готовы принять столько союзников, сколько сможем. Мы ожидаем 5 тысяч немецких военных до конца 2027 года. На нашей территории уже находится более 1000 американских военных, и мы, безусловно, готовы принять еще больше в будущем и выполнить все наши обязательства по инфраструктуре.
По сообщениям медиа, вывод войск США, анонсированный Вашингтоном, будет касаться, прежде всего, американской механизированной бригады, дислоцирующейся в Фильзеке в Баварии.
