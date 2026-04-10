Литва выразила протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства контрабандными зондами
Литва выразила протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства контрабандными зондами

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства контрабандными зондами и растущего потока нелегальных мигрантов.

  • Литва выразила протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства контрабандными зондами.
  • Увеличение потоков организованной нелегальной миграции из Беларуси в Литву вызвало резонанс в международном сообществе.

Министерство иностранных дел 10 апреля выразило решительный протест Беларуси из-за запуска с белорусской территории 9 апреля контрабандных воздушных шаров, нарушивших воздушное пространство Литвы и создавших угрозу гражданской авиации. Из-за этого инцидента воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено более семи часов.

Министерство также обратило внимание на рост потоков организованной нелегальной миграции из Белоруссии. Отмечается, что с начала года литовские пограничники пресекли 347 попыток незаконного пересечения государственного рубежа.

Литва потребовала от Беларуси немедленно принять меры по пресечению систематических нарушений воздушного пространства и сухопутной границы.

Белорусская сторона предупреждена, что в случае продолжения этих незаконных действий Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на движение транспорта через пункты пропуска через границу и принять дополнительные меры по защите своего воздушного пространства, гражданской авиации и национальной безопасности, подчеркнули в МИД.

Больше по теме

Литва объявила условие для ввода своих войск в Украину
Миротворцы в Украине - Литва назвала свое условие
Литва предупредила о новой фазе в войне России против Украины
Кястутис Будрис
Санкции в действии. Литва прекратила транзит нефтепродуктов российского "Лукойла"
Лукойл

