Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору контрабандними зондами
Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Білорусі через порушення повітряного простору контрабандними зондами та дедалі більший потік нелегальних мігрантів.

Головні тези:

  • Міністерство закордонних справ Литви висловило рішучий протест Білорусі через запуск контрабандних повітряних куль, які порушили повітряний простір країни.
  • Зазначається про збільшення потоків організованої нелегальної міграції з Білорусі до Литви.

Литва направила Білорусі ноту протесту

Про це повідомляється на сайті МЗС Литви.

Міністерство закордонних справ 10 квітня висловило рішучий протест Білорусі через запуск з білоруської території 9 квітня контрабандних повітряних куль, які порушили повітряний простір Литви та створили загрозу для цивільної авіації. Через цей інцидент повітряний простір над Вільнюським аеропортом був обмежений на понад сім годин.

Міністерство також звернуло увагу на зростання потоків організованої нелегальної міграції з Білорусі. Зазначається, що від початку року литовські прикордонники поклали край 347 спробам незаконного перетину державного рубежу.

Литва зажадала від Білорусі негайно вжити заходів для припинення систематичних порушень повітряного простору та сухопутного кордону.

Білоруську сторону попереджено, що у разі продовження цих незаконних дій Литва залишає за собою право відновити обмеження на рух транспорту через пункти пропуску через кордон та вжити додаткових заходів для захисту свого повітряного простору, цивільної авіації та національної безпеки, наголосили в МЗС.

