Литва готова прийняти додатковий військовий контингент США — Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа має зробити все можливе, аби зберегти американські війська, та наголосив, що Литва готова прийняти додаткові війська.

Литва прагне збільшити кількість військ США на своїй території

Про це він сказав під час спілкування з журналістами 7 травня.

За словами литовського президента, збереження уваги Вашингтона до регіону має вирішальне значення, і союзники по НАТО повинні забезпечити, щоб США не відвертали свою увагу від Європи.

Перш за все, ми зацікавлені в тому, щоб ці війська, які, можливо, будуть виведені з Німеччини, залишилися в Європі. Гітанас Науседа Президент Литви

Тому Науседа заявив, що Литва буде готова прийняти додаткові сили союзників, якщо відбудеться ротація військ.

Ми в Литві готові прийняти стільки союзників, скільки зможемо. Ми очікуємо на 5 тисяч німецьких військових до кінця 2027 року. На нашій території вже перебуває понад 1000 американських військових, і ми, безперечно, готові прийняти ще більше в майбутньому та виконати всі наші зобов’язання щодо інфраструктури.

За повідомленнями медіа, виведення військ США, анонсоване Вашингтоном, стосуватиметься насамперед американської механізованої бригади, що дислокується у Фільзеку в Баварії.