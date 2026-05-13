Украина и Литва подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Наусед подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате Drone Deal.

Главные тезисы

  • Подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между Украиной и Литвой в формате Drone Deal направлено на укрепление защиты и безопасности обеих стран.
  • Сотрудничество в области оборонной экспертизы и промышленности должно помочь обеим странам противостоять современным угрозам.

Зеленский и Науседа подписали соглашение формата Drone Deal

Об этом сообщил президент Украины.

Во время встречи с Президентом Литвы Гитанасом Науседой главное внимание уделили нашему оборонному взаимодействию и договорились о сотрудничестве в формате Drone Deal: есть двустороннее соглашение между нашими странами. Соглашение должно усилить обе наши страны в защите, и важно, что оно построено на принципе взаимности: мы поддерживаем наших партнеров, реально и ощутимо поддерживающих нашу защиту.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что украинская военная экспертная команда будет работать в Литве для создания необходимых возможностей безопасности, прежде всего для защиты от современных угроз и усиления безопасности обоих государств и всего региона.

Вызовы у нас общие, и преодолевать их нужно вместе.

Он отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Литвы и готовность укреплять оборону и делать ее реально в состоянии реагировать на любые российские атаки.

Также благодарен Гитанасу Науседи за четкую позицию по нашей евроинтеграции: все шесть переговорных кластеров для Украины нужно открывать.

В пресс-службе Президента проинформировали, что подписанный двумя лидерами документ открывает новые возможности для сотрудничества оборонной продукции, передачи технологий, совместных производств между украинскими и литовскими компаниями.

Литва выразила протест Беларуси из-за нарушения воздушного пространства контрабандными зондами
Литва готова принять дополнительный военный контингент США — Науседа
Литва выдвинула требование относительно 21-го пакета санкций против РФ
