Украина и Литва подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Литвы Гитанас Наусед подписали соглашение о сотрудничестве в области оборонной экспертизы и оборонной промышленности в формате Drone Deal.
Главные тезисы
- Подписание соглашения об оборонном сотрудничестве между Украиной и Литвой в формате Drone Deal направлено на укрепление защиты и безопасности обеих стран.
- Сотрудничество в области оборонной экспертизы и промышленности должно помочь обеим странам противостоять современным угрозам.
Зеленский и Науседа подписали соглашение формата Drone Deal
Об этом сообщил президент Украины.
Он отметил, что украинская военная экспертная команда будет работать в Литве для создания необходимых возможностей безопасности, прежде всего для защиты от современных угроз и усиления безопасности обоих государств и всего региона.
Он отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Литвы и готовность укреплять оборону и делать ее реально в состоянии реагировать на любые российские атаки.
Также благодарен Гитанасу Науседи за четкую позицию по нашей евроинтеграции: все шесть переговорных кластеров для Украины нужно открывать.
В пресс-службе Президента проинформировали, что подписанный двумя лидерами документ открывает новые возможности для сотрудничества оборонной продукции, передачи технологий, совместных производств между украинскими и литовскими компаниями.
