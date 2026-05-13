Україна і Литва підписали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна і Литва підписали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal

Володимир Зеленський
Україна

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.

Головні тези:

  • Президенти України та Литви підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.
  • Угода має посилити захист України та Литви від сучасних загроз та зміцнити безпеку обох країн і регіону в цілому.

Зеленський і Науседа підписали угоду формату Drone Deal

Про це повідомив Президент України.

Під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Науседою головну увагу приділили нашій оборонній взаємодії та домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal: є двостороння угода між нашими країнами. Угода має посилити обидві наші країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності: ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він зазначив, що українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки обох держав і всього регіону.

Виклики в нас спільні, і долати їх потрібно разом.

Він наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Литви та готовність зміцнювати оборону й робити її реально спроможною реагувати на будь-які російські атаки.

Також вдячний Гітанасу Науседі за чітку позицію по нашій євроінтеграції: усі шість переговорних кластерів для України потрібно відкривати.

У пресслужбі Президента поінформували, що підписаний двома лідерами документ відкриває нові можливості для співробітництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв між українськими та литовськими компаніями.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва висловила протест Білорусі через порушення повітряного простору контрабандними зондами
Литва
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Литва готова прийняти додатковий військовий контингент США — Науседа
Науседа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Литва висунула вимогу щодо 21-го пакету санкцій проти РФ
Литва

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?