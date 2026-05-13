Україна і Литва підписали угоду про оборонне співробітництво у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Науседа підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.
Головні тези:
- Президенти України та Литви підписали угоду про співробітництво в галузі оборонної експертизи та оборонної промисловості у форматі Drone Deal.
- Угода має посилити захист України та Литви від сучасних загроз та зміцнити безпеку обох країн і регіону в цілому.
Про це повідомив Президент України.
Він зазначив, що українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей, передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки обох держав і всього регіону.
Він наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Литви та готовність зміцнювати оборону й робити її реально спроможною реагувати на будь-які російські атаки.
Також вдячний Гітанасу Науседі за чітку позицію по нашій євроінтеграції: усі шість переговорних кластерів для України потрібно відкривати.
У пресслужбі Президента поінформували, що підписаний двома лідерами документ відкриває нові можливості для співробітництва оборонної продукції, передачі технологій, спільних виробництв між українськими та литовськими компаніями.
