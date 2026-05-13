В Івано-Франківську зросла кількість постраждалих унаслідок удару РФ

В Івано-Франківську кількість постраждалих через влучання російського БПЛА у багатоповерхівку зросла до восьми, серед них є неповнолітня.

Атака шахеда РФ по Франківську: 8 постраждалих

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

…близько 16:40 війська рф завдали удару БПЛА по житловому будинку на вулиці Коновальця. За попередньою інформацією, поранення дістали 8 мирних мешканців, серед них 15-річна жителька села Підпечари. Дівчину госпіталізовано до ОДКЛ. Поширити

За їхньою інформацією, ще шестеро постраждалих в момент влучання проходили повз будинок або знаходились поруч.

Серед них- 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисмениці, 55-річний житель селища Заболотів , 22-річна та 42-річна жительки обласного центру. Ще одна 69-річна мешканка Івано-Франківська в момент атаки перебувала в квартирі біля балконних дверей, звідки її відкинуло вибуховою хвилею. У всіх діагностовані легкі тілесні ушкодження, а у одного із чоловіків — осколкове поранення плеча.

Також серед постраждалих мешканка будинку, яку евакуювали із квартири. Всі госпіталізовані у Міську клінічну лікарню.