Російський шахед влучив у багатоповерхівку в Івано-Франківську — є постраждалі

В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок удень 13 травня.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

На жаль, є влучання в житловий будинок. Обставини уточнюємо.

Він додав, що небезпека триває.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, внаслідок влучання ворожого безпілотника у Франківську палає будинок.

Рятувальники вже прибули на місце події.

Пізніше голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що через влучання російського дрона у житловий будинок є поранені.

Вона додала, що за попередньою інформацією, травми у потерпілих неважкі, людям надається медична допомога.

А міський голова записав відеозвернення щодо терористичної атаки РФ.