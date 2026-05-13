Російський шахед влучив у багатоповерхівку в Івано-Франківську — є постраждалі

В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок удень 13 травня.
Головні тези:
- Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Івано-Франківську удень 13 травня.
- Внаслідок влучання будинок палає, на місці інциденту прибули рятувальники.
- Унаслідок атаки є постраждалі з неважкими травмами, яким надається медична допомога.
Росія атакувала багатоповерхівку в Івано-Франківську
Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.
На жаль, є влучання в житловий будинок. Обставини уточнюємо.
Він додав, що небезпека триває.
Рятувальники вже прибули на місце події.
Пізніше голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що через влучання російського дрона у житловий будинок є поранені.
Вона додала, що за попередньою інформацією, травми у потерпілих неважкі, людям надається медична допомога.
А міський голова записав відеозвернення щодо терористичної атаки РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-