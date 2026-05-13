Российский шахед попал в многоэтажку в Ивано-Франковске — есть пострадавшие

В Ивано-Франковске российский дрон попал в жилой дом днем 13 мая.

Россия атаковала многоэтажку в Ивано-Франковске

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

К сожалению, есть попадания в жилой дом. Обстоятельства уточняем.

Он добавил, что опасность продолжается.

По информации местных Телеграмм-каналов, в результате попадания вражеского беспилотника во Франковске горит дом.

Спасатели уже прибыли на место происшествия.

Позже председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что из-за попадания российского дрона в жилой дом ранены.

Она добавила, что по предварительной информации, травмы у пострадавших не тяжелы, людям оказывается медицинская помощь.

А мэр записал видеообращение относительно террористической атаки РФ.