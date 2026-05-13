Российский шахед попал в многоэтажку в Ивано-Франковске — есть пострадавшие

В Ивано-Франковске российский дрон попал в жилой дом днем 13 мая.
Главные тезисы
- Российский дрон атаковал многоэтажку в Ивано-Франковске, что привело к возгоранию жилого дома.
- Несколько людей получили легкие травмы в результате атаки, им оказывается медицинская помощь.
Россия атаковала многоэтажку в Ивано-Франковске
Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.
К сожалению, есть попадания в жилой дом. Обстоятельства уточняем.
Он добавил, что опасность продолжается.
Спасатели уже прибыли на место происшествия.
Позже председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что из-за попадания российского дрона в жилой дом ранены.
Она добавила, что по предварительной информации, травмы у пострадавших не тяжелы, людям оказывается медицинская помощь.
А мэр записал видеообращение относительно террористической атаки РФ.
