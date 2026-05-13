В Ивано-Франковске возросло количество пострадавших в результате удара РФ

В Ивано-Франковске количество пострадавших из-за попадания российского БПЛА в многоэтажку возросло до восьми, среди них несовершеннолетняя.

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

…около 16:40 войска РФ нанесли удар БПЛА по жилому дому на улице Коновальца. По предварительной информации, ранения получили 8 мирных жителей, в том числе 15-летняя жительница села Подпечары. Девушка госпитализирована в ОДКБ.

По их информации, еще шестеро пострадавших в момент попадания проходили мимо дома или находились рядом.

Среди них — 57-летний франковец, 47-летний житель Тисменицы, 55-летний житель поселка Заболотов, 22-летняя и 42-летняя жительницы областного центра. Еще одна 69-летняя жительница Ивано-Франковска в момент атаки находилась в квартире у балконной двери, откуда ее отбросило взрывной волной. У всех диагностированы легкие телесные повреждения, а у одного из мужчин — осколочное ранение плеча.

Также среди пострадавших жительница дома, эвакуированная из квартиры. Все госпитализированы в городскую клиническую больницу.