В Ивано-Франковске возросло количество пострадавших в результате удара РФ

В Ивано-Франковске количество пострадавших из-за попадания российского БПЛА в многоэтажку возросло до восьми, среди них несовершеннолетняя.
Главные тезисы
- Число пострадавших в Ивано-Франковске возросло до 8 человек из-за удара российского БПЛА.
- Среди пострадавших есть жители различных городов и сел области, получившие легкие телесные повреждения и осколочные ранения.
Атака шахеда РФ по Франковску: 8 пострадавших
Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.
По их информации, еще шестеро пострадавших в момент попадания проходили мимо дома или находились рядом.
Среди них — 57-летний франковец, 47-летний житель Тисменицы, 55-летний житель поселка Заболотов, 22-летняя и 42-летняя жительницы областного центра. Еще одна 69-летняя жительница Ивано-Франковска в момент атаки находилась в квартире у балконной двери, откуда ее отбросило взрывной волной. У всех диагностированы легкие телесные повреждения, а у одного из мужчин — осколочное ранение плеча.
Также среди пострадавших жительница дома, эвакуированная из квартиры. Все госпитализированы в городскую клиническую больницу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-