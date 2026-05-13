Україна повернула з окупованих РФ територій ще 8 дітей та підлітків

З тимчасово окупованих РФ територій вдалося повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків.

Попри юний вік їм вручали повістки до військкоматів, а через відмову навчатися за ворожою програмою в школах погрожували, розповіли в ініціативі Bring Kids Back.

З ТОТ на підкотрольну Україні територію повернули 21-річного Іллю, якого разом із сестрою дописувало ФСБ. Юнака змушували стати на військовий облік РФ, а через постійні патрулі він не міг вільно пересуватися вулицями рідного міста.

З окупації також вдалося виїхати 15-річній Марії, яка два роки відмовлялася навчатися в тамтешній школі. Згодом матері дівчини почали погрожувати відібранням доньки і позбавлення батьківських прав.

Через страх і тривалу ізоляцію від однолітків у Марії погіршилося здоров'я, — розповіли в Bring Kids Back.

А 16-річному Леву у школі на телефон встановили застосунок для стеження. Згодом хлопцеві додому принесли повістку до військкомату, після чого він ухвалив остаточне рішення виїжджати з окупації.

У закладі освіти в окупації 15-річну Ксенію без пояснень перевели за два класи нижче. Під час занять у школі учням систематично розповідали, що "України не існує".

Наразі всі вони перебувають у безпеці, а також отримують необхідну психологічну допомогу та підтримку з оформлення документів та забезпечення житлом.

