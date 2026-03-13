Україна повернула з ТОТ ще 7 дітей та підлітків

З тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.

7 дітей та підлітків повернулися з ТОТ в Україну

Усі вони пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні ці діти та підлітки нарешті перебувають у безпеці.

Серед врятованих, зокрема, 19-річний Віктор, який кілька років жив у прифронтовій зоні під постійними обстрілами та без зв'язку. Останньою краплею став ворожий снаряд, який впав на сусідньому подвір'ї та уламками вибив шибки у кімнаті юнака.

Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти.

Російська влада намагалася призвати 18-річного Дмитра до лав збройних сил РФ, попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: «Скільки можна вчитися? Йди воюй».

А 6-річну Ніку в дитсадку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.

Двоє братів — 18-річні Марко і Михайло — щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії РФ. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків.

Щоб уникнути цієї долі, хлопці змушені були ховатися та таємно навчатися онлайн в українському закладі освіти. Сьогодні вони вже на підконтрольній Україні території та мріють працювати в Державній службі з надзвичайних ситуацій, щоб рятувати інших.

Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.