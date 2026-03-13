Україна повернула з ТОТ ще 7 дітей та підлітків

З тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.
Головні тези:
- Україна успішно повернула 7 дітей та підлітків з тимчасово захоплених росіянами територій.
- Діти переживали тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність, але тепер вони у безпеці.
Усі вони пережили тиск, приниження та спроби нав’язати їм чужу ідентичність. Сьогодні ці діти та підлітки нарешті перебувають у безпеці.
Сьогодні Віктор нарешті може спати в тиші й планує продовжити навчання в українському закладі освіти.
Російська влада намагалася призвати 18-річного Дмитра до лав збройних сил РФ, попри серйозні проблеми зі здоров’ям. Один з офіцерів прямо сказав йому: «Скільки можна вчитися? Йди воюй».
А 6-річну Ніку в дитсадку змушували марширувати під наглядом озброєної охорони. Її мама мріяла врятувати доньку від пропаганди та віддати на навчання до української школи.
Двоє братів — 18-річні Марко і Михайло — щодня ризикували тим, що їх можуть примусово мобілізувати до армії РФ. Кількох їхніх однолітків забрали просто з іспитів та заліків.
Ці та ще двоє дітей, яких вдалося врятувати минулого тижня, вже отримали шанс на нове життя. Наразі всі вони перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу — усе необхідне для поступового повернення до спокійного життя.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
