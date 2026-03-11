Україна повернула ще двох викрадених Росією підлітків
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула ще двох викрадених Росією підлітків

Bring Kids Back UA
діти

В Україну повернули двох братів-підлітків, яких на початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували з Луганщини до Росії.

Головні тези:

  • Успішна операція врятування: Україна повернула двох братів-підлітків, викрадених Росією з Луганщини.
  • Підлітки жили у Росії у пунктах тимчасового розміщення під час депортації, але змогли залишити країну-агресора та повернутися на Батьківщину.

Двох українських підлітків повернули на Батьківщину з Росії

Одному із хлопців росіяни вручили повістку, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Брати Артем та Назар родом із Луганської області. Після 24 лютого 2022 року їхню родину під виглядом "евакуації" депортували до країни-агресора. Там вони мешкали у пунктах тимчасового розміщення та кілька разів змінювали місце проживання.

У РФ старший брат закінчив школу і вступив до університету, однак згодом залишив навчання. Молодший також випустився зі школи. Можливості повноцінно навчатися в українському закладі освіти онлайн у них не було.

Згодом одному з братів вручили повістку. Тоді хлопці наважилися виїхати з Росії та звернулися по допомогу.

Підліткам організували безпечний маршрут. У Мінську вони отримали необхідні документи для повернення, завдяки яким змогли перетнути кордон та опинилися на підконтрольній Україні території.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

