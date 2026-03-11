Україна повернула ще двох викрадених Росією підлітків

В Україну повернули двох братів-підлітків, яких на початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували з Луганщини до Росії.
Головні тези:
- Успішна операція врятування: Україна повернула двох братів-підлітків, викрадених Росією з Луганщини.
- Підлітки жили у Росії у пунктах тимчасового розміщення під час депортації, але змогли залишити країну-агресора та повернутися на Батьківщину.
Двох українських підлітків повернули на Батьківщину з Росії
Одному із хлопців росіяни вручили повістку, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.
Брати Артем та Назар родом із Луганської області. Після 24 лютого 2022 року їхню родину під виглядом "евакуації" депортували до країни-агресора. Там вони мешкали у пунктах тимчасового розміщення та кілька разів змінювали місце проживання.
У РФ старший брат закінчив школу і вступив до університету, однак згодом залишив навчання. Молодший також випустився зі школи. Можливості повноцінно навчатися в українському закладі освіти онлайн у них не було.
Підліткам організували безпечний маршрут. У Мінську вони отримали необхідні документи для повернення, завдяки яким змогли перетнути кордон та опинилися на підконтрольній Україні території.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
