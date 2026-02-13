Україна повернула ще п’ятьох викрадених Росією дітей

Із тимчасово захоплених росіянами територій та РФ у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua вдалося повернули п’ятьох українських дітей.
Головні тези:
- Україна повернула п'ятьох викрадених дітей з Тимчасово окупованих територій та Росії в рамках ініціативи Bring Kids Back Ua.
- Діти, які перебували у депортації та розлуці з рідними, зараз знову є разом з найріднішими дідусьми та мамами.
Україна повернула 5 дітей, яких викрала Росія
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами Лубінця, це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася також громадська організація Save Ukraine. Омбудсман подякував їм за підтримку.
Схоже розʼєднання родин, зазначив Лубінець, пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали росіяни з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації та не бачилися зі своєю мамою.
Жінка обіймала востаннє своїх дітей, коли вони були фактично ще немовлятами. Сьогодні вони знову разом.
Лубінець розповів ще одну історію — дев’ятирічного хлопчика: дитина з мамою опинилися на території Росії, де жінка померла від тяжкого захворювання. Спершу хлопчика намагався забрати дідусь, але йому не вдалося.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже повернули 1985 дітей, поінформував омбудсман.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-