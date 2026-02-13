Україна повернула ще п’ятьох викрадених Росією дітей

Із тимчасово захоплених росіянами територій та РФ у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua вдалося повернули п’ятьох українських дітей.

Україна повернула 5 дітей, яких викрала Росія

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

П’ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та РФ — і кожне повернення стало маленькою, але водночас великою перемогою України. Дмитро Лубінець Омбудсман України

За словами Лубінця, це відбулося завдяки активним зусиллям команди Офісу омбудсмана, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back Ua. До цього процесу долучилася також громадська організація Save Ukraine. Омбудсман подякував їм за підтримку.

Як зазначив Лубінець, "повернутий семирічний хлопчик перебував у Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Але мама боролися за повернення дитини і звернулася до Офісу омбудсмана: тепер найрідніші люди знову разом". Поширити

Схоже розʼєднання родин, зазначив Лубінець, пережили і чотирирічний братик та шестирічна сестричка. Їх теж викрали росіяни з Херсонського будинку дитини. Чотири роки діти перебували у депортації та не бачилися зі своєю мамою.

Жінка обіймала востаннє своїх дітей, коли вони були фактично ще немовлятами. Сьогодні вони знову разом.

Лубінець розповів ще одну історію — дев’ятирічного хлопчика: дитина з мамою опинилися на території Росії, де жінка померла від тяжкого захворювання. Спершу хлопчика намагався забрати дідусь, але йому не вдалося.

Сьогодні хлопчик возз’єднається з іншою рідною людиною — його дядьком. Поширити

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже повернули 1985 дітей, поінформував омбудсман.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: