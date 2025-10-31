Україна повернула з Росії групу дітей-вихованців спецшколи на Миколаївщині

Ще одну групу українських дітей і підлітків — колишніх вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, яких було депортовано до Росії на початку повномасштабного вторгнення, — вдалося повернути в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за підтримки Офіс Омбудсмана України.

Україна повернула з Росії колишніх вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині

Під час окупації частини Миколаївської області у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціальної школи — серед них були сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Директорка школи до останнього боролася за безпеку своїх вихованців. Вона відмовилася від примусового “переміщення” до окупованого Криму й шукала будь-які шляхи, щоб евакуювати дітей на підконтрольну Україні територію.

Та коли окупанти дізналися про її спроби, вони прийшли з погрозами та озброєним підрозділом Росгвардії на броньованих машинах типу «Тигр».

Дітей силоміць перевезли — спочатку на лівий берег Херсонщини, потім через окупований Крим, а згодом потягом до російського міста Анапа. Поширити

Завдяки спільним зусиллям українських державних інституцій та міжнародних партнерів дітей разом із супроводжуючими особами вдалося безпечно повернути до України через територію Молдови.

Сьогодні вони вже вдома — у безпеці, під опікою фахівців, які допомагають їм адаптуватися, пройти реінтеграцію, відновити документи та почати нове мирне життя.