Україна повернула з Росії групу дітей-вихованців спецшколи на Миколаївщині
Україна
Україна повернула з Росії групу дітей-вихованців спецшколи на Миколаївщині

Bring Kids Back UA
діти

Ще одну групу українських дітей і підлітків — колишніх вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині, яких було депортовано до Росії на початку повномасштабного вторгнення, — вдалося повернути в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за підтримки Офіс Омбудсмана України.

Головні тези:

  • Україна успішно повернула колишніх вихованців спецшколи на Миколаївщині з Росії завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
  • Директорка школи активно боролася за безпеку дітей та вдалося уникнути їх примусового переміщення до окупованої території.
  • Діти були депортовані російськими військовими через окупований Крим, але завдяки зусиллям українських та міжнародних партнерів їх безпечно повернули до України через Молдову.

Україна повернула з Росії колишніх вихованців Новопетрівської спеціальної школи на Миколаївщині

Під час окупації частини Миколаївської області у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетрівської спеціальної школи — серед них були сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Директорка школи до останнього боролася за безпеку своїх вихованців. Вона відмовилася від примусового “переміщення” до окупованого Криму й шукала будь-які шляхи, щоб евакуювати дітей на підконтрольну Україні територію.

Та коли окупанти дізналися про її спроби, вони прийшли з погрозами та озброєним підрозділом Росгвардії на броньованих машинах типу «Тигр».

Дітей силоміць перевезли — спочатку на лівий берег Херсонщини, потім через окупований Крим, а згодом потягом до російського міста Анапа.

Завдяки спільним зусиллям українських державних інституцій та міжнародних партнерів дітей разом із супроводжуючими особами вдалося безпечно повернути до України через територію Молдови.

Сьогодні вони вже вдома — у безпеці, під опікою фахівців, які допомагають їм адаптуватися, пройти реінтеграцію, відновити документи та почати нове мирне життя.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

