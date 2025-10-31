Украина вернула из России группу детей-воспитанников спецшколы в Николаевской области

Еще одну группу украинских детей и подростков — бывших воспитанников Новопетровской специальной школы на Николаевщине, депортированных в Россию в начале полномасштабного вторжения, — удалось вернуть в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA при поддержке Офис Омбудсмана Украины.
Главные тезисы
- Спецшкола в Николаевской области оказалась в центре событий во время оккупации, когда российские военные депортировали детей в Россию.
- Директор школы смогла избежать принудительного перемещения учеников к оккупированной территории и активно боролась за их возвращение в Украину.
Украина вернула из России бывших питомцев Новопетровской специальной школы на Николаевщине
Во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специальной школы — среди них сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Директор школы до последнего боролась за безопасность своих воспитанников. Она отказалась от принудительного перемещения в оккупированный Крым и искала любые пути, чтобы эвакуировать детей на подконтрольную Украине территорию.
Но когда оккупанты узнали о ее попытках, они пришли с угрозами и вооруженным подразделением Росгвардии на бронированных машинах типа «Тигр».
Благодаря совместным усилиям украинских государственных институций и международных партнеров детей вместе с сопровождающими лицами удалось безопасно вернуть в Украину через территорию Молдовы.
Сегодня они уже дома — в безопасности, на попечении специалистов, которые помогают им адаптироваться, пройти реинтеграцию, восстановить документы и начать новую мирную жизнь.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
