Украина вернула из России группу детей-воспитанников спецшколы в Николаевской области

Еще одну группу украинских детей и подростков — бывших воспитанников Новопетровской специальной школы на Николаевщине, депортированных в Россию в начале полномасштабного вторжения, — удалось вернуть в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA при поддержке Офис Омбудсмана Украины.

Украина вернула из России бывших питомцев Новопетровской специальной школы на Николаевщине

Во время оккупации части Николаевской области в 2022 году российские военные депортировали детей из Новопетровской специальной школы — среди них сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Директор школы до последнего боролась за безопасность своих воспитанников. Она отказалась от принудительного перемещения в оккупированный Крым и искала любые пути, чтобы эвакуировать детей на подконтрольную Украине территорию.

Но когда оккупанты узнали о ее попытках, они пришли с угрозами и вооруженным подразделением Росгвардии на бронированных машинах типа «Тигр».

Детей насильно перевезли — сначала на левый берег Херсонщины, потом через оккупированный Крым, а затем поездом в российский город Анапа. Поделиться

Благодаря совместным усилиям украинских государственных институций и международных партнеров детей вместе с сопровождающими лицами удалось безопасно вернуть в Украину через территорию Молдовы.

Сегодня они уже дома — в безопасности, на попечении специалистов, которые помогают им адаптироваться, пройти реинтеграцию, восстановить документы и начать новую мирную жизнь.