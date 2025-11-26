Україна повернула з ТОТ ще трьох дітей

Ще трьох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Українська мережа за права дитини.
Головні тези:
- Україна вдало повернула ще трьох українських дітей з тимчасово окупованих територій.
- Діти зазнали психологічного і фізичного тисків з боку окупантів, але завдяки підтримці вдало врятувались та повернулися додому.
- Ініціатива Bring Kids Back UA та участь Української мережі за права дитини виявилися дієвими у процесі порятунку українських дітей.
Троє українських дітей повернулися додому з окупації
17-річний Денис був врятований УМПД раніше цього літа, але на ТОТ залишилися його 15-річний брат і 12-річна сестра, а також батьки.
Після виїзду старшого сина росіяни почали приходити до родини з погрозами: допитували батьків, залякували зброєю, розірвали український паспорт батька. Дітей силоміць змушували ходити до російської школи, де нав’язували пропаганду та карали за будь-які прояви української ідентичності. Нарешті після складного шляху його брат та сестра змогли вирватися з окупації.
16-річний Артем провів в окупації майже чотири роки. Родина відмовилася від російської школи, тому в їхній дім постійно приходили окупаційні органи опіки та військові, погрожували та вимагали пояснень.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
