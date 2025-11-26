Україна повернула з ТОТ ще трьох дітей

Ще трьох українських дітей вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та завдяки допомозі Українська мережа за права дитини.

Троє українських дітей повернулися додому з окупації

17-річний Денис був врятований УМПД раніше цього літа, але на ТОТ залишилися його 15-річний брат і 12-річна сестра, а також батьки.

Після виїзду старшого сина росіяни почали приходити до родини з погрозами: допитували батьків, залякували зброєю, розірвали український паспорт батька. Дітей силоміць змушували ходити до російської школи, де нав’язували пропаганду та карали за будь-які прояви української ідентичності. Нарешті після складного шляху його брат та сестра змогли вирватися з окупації.

16-річний Артем провів в окупації майже чотири роки. Родина відмовилася від російської школи, тому в їхній дім постійно приходили окупаційні органи опіки та військові, погрожували та вимагали пояснень.

Жити ставало дедалі небезпечніше, і хлопець вирішив тікати. Сьогодні Артем у безпеці — поруч із дядьком та тіткою, готується надолужити навчання та мріє вступити до університету. Поширити

Вдячні Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку цих дітей. Ми продовжуємо боротися за кожну українську дитину. І не зупинимося, поки всі не повернуться додому. Поширити

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: