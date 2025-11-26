Украина вернула из ВОТ еще троих детей

Еще троих украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети за права ребенка.

Трое украинских детей вернулись домой из оккупации

17-летний Денис был спасен УМПД раньше этим летом, но на ТОТ остались его 15-летний брат и 12-летняя сестра, а также родители.

После выезда старшего сына россияне начали приходить в семью с угрозами: допрашивали родителей, запугивали оружием, разорвали паспорт отца. Детей силой заставляли ходить в российскую школу, где навязывали пропаганду и наказывали за любые проявления украинской идентичности. Наконец, после сложного пути его брат и сестра смогли вырваться из оккупации.

16-летний Артём провел в оккупации почти четыре года. Семья отказалась от русской школы, поэтому в их дом постоянно приходили оккупационные органы опеки и военные, угрожали и требовали объяснений.

Жить становилось все опаснее, и парень решил убегать. Сегодня Артем в безопасности — рядом с дядей и тетей, готовится наверстать учебу и мечтает поступить в университет. Поделиться

Благодарны Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении этих детей. Мы продолжаем бороться за каждого украинского ребенка. И не остановимся, пока все не вернутся домой. Поделиться

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: