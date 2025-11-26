Украина вернула из ВОТ еще троих детей
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из ВОТ еще троих детей

Bring Kids Back UA
дети
Read in English
Читати українською

Еще троих украинских детей удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и благодаря помощи Украинской сети за права ребенка.

Главные тезисы

  • Украина вернула еще троих украинских детей из временно оккупированных территорий.
  • Дети испытали психологическое и физическое давление со стороны оккупантов, но благодаря инициативе Bring Kids Back UA и Украинской сети за права ребенка они успешно спаслись и вернулись домой.

Трое украинских детей вернулись домой из оккупации

17-летний Денис был спасен УМПД раньше этим летом, но на ТОТ остались его 15-летний брат и 12-летняя сестра, а также родители.

После выезда старшего сына россияне начали приходить в семью с угрозами: допрашивали родителей, запугивали оружием, разорвали паспорт отца. Детей силой заставляли ходить в российскую школу, где навязывали пропаганду и наказывали за любые проявления украинской идентичности. Наконец, после сложного пути его брат и сестра смогли вырваться из оккупации.

16-летний Артём провел в оккупации почти четыре года. Семья отказалась от русской школы, поэтому в их дом постоянно приходили оккупационные органы опеки и военные, угрожали и требовали объяснений.

Жить становилось все опаснее, и парень решил убегать. Сегодня Артем в безопасности — рядом с дядей и тетей, готовится наверстать учебу и мечтает поступить в университет.

Благодарны Украинской сети за права ребенка за помощь в спасении этих детей. Мы продолжаем бороться за каждого украинского ребенка. И не остановимся, пока все не вернутся домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула троих юношей из ВОТ — кто помог
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из России группу детей-воспитанников спецшколы в Николаевской области
Bring Kids Back UA
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?