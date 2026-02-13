Украина вернула еще пятерых похищенных Россией детей

Из временно захваченных россиянами территорий и РФ в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua удалось вернуть пятерых украинских детей.
Главные тезисы
- В рамках инициативы Bring Kids Back Ua Украина вернула пятерых украинских детей, похищенных из Временно оккупированных территорий и России.
- Благодаря усилиям команды Офиса омбудсмана и общественной организации Save Ukraine удалось обеспечить возвращение детей к самым родным людям.
Украина вернула 5 детей, которых похитила Россия
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По словам Лубинца, это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса омбудсмана в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. К этому процессу также присоединилась общественная организация Save Ukraine. Омбудсман поблагодарил их за поддержку.
Похожее разъединение семей, отметил Лубинец, пережили четырехлетний братик и шестилетняя сестренка. Их тоже похитили россияне из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей матерью.
Женщина занимала последний раз своих детей, когда они были фактически младенцами. Сегодня они снова вместе.
Лубинец рассказал еще одну историю девятилетнего мальчика: ребенок с мамой оказались на территории России, где женщина умерла от тяжелого заболевания. Сначала мальчик пытался забрать дедушку, но ему не удалось.
В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже вернули 1985 детей, проинформировал омбудсман.
Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
