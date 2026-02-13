Украина вернула еще пятерых похищенных Россией детей

Из временно захваченных россиянами территорий и РФ в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua удалось вернуть пятерых украинских детей.

Украина вернула 5 детей, которых похитила Россия

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Пятеро украинских детей вернулись из ТОТ и РФ — и каждое возвращение стало маленькой, но вместе с тем большой победой Украины. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

По словам Лубинца, это произошло благодаря активным усилиям команды Офиса омбудсмана в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back Ua. К этому процессу также присоединилась общественная организация Save Ukraine. Омбудсман поблагодарил их за поддержку.

Как отметил Лубинец, "возвращенный семилетний мальчик находился в Херсонском доме ребенка, откуда россияне его депортировали во время оккупации города. Но мама боролись за возвращение ребенка и обратилась в Офис омбудсмана: теперь самые родные люди снова вместе". Поделиться

Похожее разъединение семей, отметил Лубинец, пережили четырехлетний братик и шестилетняя сестренка. Их тоже похитили россияне из Херсонского дома ребенка. Четыре года дети находились в депортации и не виделись со своей матерью.

Женщина занимала последний раз своих детей, когда они были фактически младенцами. Сегодня они снова вместе.

Лубинец рассказал еще одну историю девятилетнего мальчика: ребенок с мамой оказались на территории России, где женщина умерла от тяжелого заболевания. Сначала мальчик пытался забрать дедушку, но ему не удалось.

Сегодня мальчик воссоединится с другим родным человеком — его дядей. Поделиться

В целом, с начала полномасштабного вторжения России в Украину уже вернули 1985 детей, проинформировал омбудсман.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: