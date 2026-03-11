Украина вернула еще двух похищенных Россией подростков

В Украину вернули двух братьев-подростков, которых в начале полномасштабного вторжения оккупанты депортировали из Луганской области в Россию.

Одному из ребят россияне вручили повестку, сообщили в инициативе Bring Kids Back UA.

Братья Артем и Назар родом из Луганской области. После 24 февраля 2022 года их семью под видом "эвакуации" депортировали в страну-агрессор. Там они проживали в пунктах временного размещения и несколько раз меняли место жительства.

В РФ старший брат окончил школу и поступил в университет, однако впоследствии оставил обучение. Младший тоже выпустился из школы. Возможности полноценно учиться в украинском учебном заведении онлайн у них не было.

Впоследствии одному из братьев вручили повестку. Тогда ребята решились уехать из России и обратились за помощью. Поделиться

Подросткам был организован безопасный маршрут. В Минске они получили необходимые документы для возвращения, благодаря которым смогли пересечь границу и оказались на подконтрольной Украине территории.

