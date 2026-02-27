Украина вернула из ВОТ еще двух подростков
Украина
Украина вернула из ВОТ еще двух подростков

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine удалось вернуть группу украинских детей и подростков из временно оккупированного Крыма и временно захваченной россиянами территории Херсонской области.

  • Украина вернула группу украинских детей и подростков из временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA и команды Save Ukraine.
  • Две девочки из Крыма снова находятся в Украине благодаря усилиям семьи и украинских организаций.

Две девочки вернулись из Крыма в Украину

Две девочки — 13-летняя Анна и 16-летняя Анастасия — родом из Крыма. Почти 12 лет мама воспитывала дочерей, объясняя им, что Крым — это Украина, а оккупация их родного города незаконна.

Семья жила в надежде на деоккупацию Крыма. В то же время, с годами осознали, что для безопасности детей необходимо искать возможность выезда.

Старшая дочь на протяжении многих лет мечтала учиться в украинском университете. Теперь она сможет реализовать свою цель и получить образование в Украине.

Подготовка к выезду длилась три месяца. Несмотря на многие трудности, команде Украинской сети за права ребенка удалось разработать безопасный маршрут и организовать возвращение семьи.

Сегодня перед девушками открываются новые возможности обучения и развития. Семья получает необходимую поддержку для дальнейшей реинтеграции и находится под сопровождением специалиста по социальной работе и психологу.

Имена изменены из соображений безопасности.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

