Украина вернула еще 7 детей и подростков с ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула еще 7 детей и подростков с ВОТ

Bring Kids Back UA
дети
Read in English
Читати українською

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine удалось вернуть еще семь украинских детей и подростков.

Главные тезисы

  • Инициатива Bring Kids Back UA и команда Save Ukraine помогли вернуть 7 украинских детей и подростков из временно захваченных территорий.
  • Дети и подростки подвергались физическим и психологическим пыткам из-за своей национальности или веры, но сейчас они находятся в центрах безопасности и получают необходимую помощь.

Еще 7 детей вернулись из ТОТ в Украину

Речь идет, в частности, о 17-летней Соломии. Представители ФСБ ворвались в ее дом, незаконно провели обыск и проверяли гаджеты, направляя оружие на ее маму. Они угрожали забрать Соломию в интернат, а мать отправить "на подвал". После пережитого девушка начала страдать паническими атаками и тяжелой бессонницей.

18-летнего Артема военная полиция пристегнула наручниками к батарее и два часа пытала за то, что он отвечал на украинском языке. Парня били резиновыми дубинками по туловищу и ногам, затягивали пластиковые хомуты на руках и угрожали убийством, называя "хохлом".

18-летний Костя с детства испытывал религиозные притеснения в своей протестантской общине, а в школе сталкивался с унижением через веру. Его заставили встать на военный учет и проходить идеологические тесты по отношению к армии РФ. Вскоре планировалось мобилизовать на срочную службу.

18-летний Остап в школе неоднократно слышал угрозы сотрудничавшего со спецслужбами учителя. Учитель открыто заявлял: "Я могу сделать так, что кто-нибудь из вас просто исчезнет". Юноша не раз был свидетелем травли детей за проукраинскую позицию.

Сегодня все спасенные дети и подростки находятся в безопасности. В центрах "Надежды и восстановления" они получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще 8 детей и подростков с ВОТ
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула из ВОТ еще троих детей
Bring Kids Back UA
дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула еще пятерых похищенных Россией детей
Дмитрий Лубинец
дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?