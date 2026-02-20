Украина вернула еще 7 детей и подростков с ВОТ

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine удалось вернуть еще семь украинских детей и подростков.

Еще 7 детей вернулись из ТОТ в Украину

Речь идет, в частности, о 17-летней Соломии. Представители ФСБ ворвались в ее дом, незаконно провели обыск и проверяли гаджеты, направляя оружие на ее маму. Они угрожали забрать Соломию в интернат, а мать отправить "на подвал". После пережитого девушка начала страдать паническими атаками и тяжелой бессонницей.

18-летнего Артема военная полиция пристегнула наручниками к батарее и два часа пытала за то, что он отвечал на украинском языке. Парня били резиновыми дубинками по туловищу и ногам, затягивали пластиковые хомуты на руках и угрожали убийством, называя "хохлом".

18-летний Костя с детства испытывал религиозные притеснения в своей протестантской общине, а в школе сталкивался с унижением через веру. Его заставили встать на военный учет и проходить идеологические тесты по отношению к армии РФ. Вскоре планировалось мобилизовать на срочную службу.

18-летний Остап в школе неоднократно слышал угрозы сотрудничавшего со спецслужбами учителя. Учитель открыто заявлял: "Я могу сделать так, что кто-нибудь из вас просто исчезнет". Юноша не раз был свидетелем травли детей за проукраинскую позицию.

Сегодня все спасенные дети и подростки находятся в безопасности. В центрах "Надежды и восстановления" они получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: