Україна повернула ще 7 дітей та підлітків з ТОТ

Із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.

Ще 7 дітей повернулися з ТОТ в Україну

Ідеться, зокрема, про 17-річну Соломію. Представники ФСБ увірвалися до її дому, незаконно провели обшук і перевіряли гаджети, направляючи зброю на її маму. Вони погрожували забрати Соломію до інтернату, а матір — відправити “на підвал”. Після пережитого дівчина почала страждати на панічні атаки та тяжке безсоння.

18-річного Артема військова поліція пристебнула наручниками до батареї та дві години катувала за те, що він відповідав українською мовою. Хлопця били гумовими кийками по тулубу й ногах, затягували пластикові хомути на руках та погрожували вбивством, називаючи “хохлом”.

18-річний Костя з дитинства зазнавав релігійних утисків у своїй протестантській громаді, а в школі стикався з приниженням через віру. Його змусили стати на військовий облік і проходити ідеологічні тести щодо ставлення до армії РФ. Невдовзі планували мобілізувати на строкову службу.

18-річний Остап у школі неодноразово чув погрози від учителя, який співпрацював зі спецслужбами. Учитель відкрито заявляв: “Я можу зробити так, що будь-хто з вас просто зникне”. Юнак не раз був свідком цькування дітей за проукраїнську позицію.

Сьогодні всі врятовані діти й підлітки перебувають у безпеці. У центрах “Надії та відновлення” вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: