Україна повернула з ТОТ ще двох підліток

Із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine вдалося повернути ще групу українських дітей і підлітків з тимчасово окупованого Криму та тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області.

Двоє дівчаток повернулися з Криму в Україну

Дві дівчинки — 13-річна Анна та 16-річна Анастасія — родом із Криму. Майже 12 років мама виховувала доньок, пояснюючи їм, що Крим — це Україна, а окупація їхнього рідного міста є незаконною.

Родина жила з надією на деокупацію Криму. Водночас із роками усвідомили, що для безпеки дітей необхідно шукати можливість виїзду.

Старша донька протягом багатьох років мріяла навчатися в українському університеті. Тепер вона зможе реалізувати свою мету та здобути освіту в Україні.

Підготовка до виїзду тривала три місяці. Попри численні труднощі, команді Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут та організувати повернення родини. Поширити

Сьогодні перед дівчатами відкриваються нові можливості для навчання та розвитку. Родина отримує необхідну підтримку для подальшої реінтеграції та перебуває під супроводом фахівця із соціальної роботи та психолога.

Імена змінені з міркувань безпеки.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:



