Україна повернула з ТОТ ще двох підліток

Із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine вдалося повернути ще групу українських дітей і підлітків з тимчасово окупованого Криму та тимчасово захопленої росіянами території Херсонської області.
Головні тези:
- Історії успішного повернення українських дітей в рамках ініціативи Bring Kids Back UA та команди Save Ukraine.
- Дві дівчинки з Криму знову в Україні: мама протягом років виховувала їх у патріотичному дусі.
Двоє дівчаток повернулися з Криму в Україну
Дві дівчинки — 13-річна Анна та 16-річна Анастасія — родом із Криму. Майже 12 років мама виховувала доньок, пояснюючи їм, що Крим — це Україна, а окупація їхнього рідного міста є незаконною.
Родина жила з надією на деокупацію Криму. Водночас із роками усвідомили, що для безпеки дітей необхідно шукати можливість виїзду.
Старша донька протягом багатьох років мріяла навчатися в українському університеті. Тепер вона зможе реалізувати свою мету та здобути освіту в Україні.
Сьогодні перед дівчатами відкриваються нові можливості для навчання та розвитку. Родина отримує необхідну підтримку для подальшої реінтеграції та перебуває під супроводом фахівця із соціальної роботи та психолога.
Імена змінені з міркувань безпеки.
Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
