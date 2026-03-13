Украина вернула с ВОТ еще 7 детей и подростков

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine удалось вернуть еще семь украинских детей и подростков.

7 детей и подростков вернулись из ВОТ в Украину

Все они испытали давление, унижение и попытки навязать им чужую идентичность. Сегодня эти дети и подростки наконец-то находятся в безопасности.

Среди спасенных, в частности, 19-летний Виктор, несколько лет живший в прифронтовой зоне под постоянными обстрелами и без связи. Последней каплей стал вражеский снаряд, упавший на соседнем дворе и обломками вышиб стекла в комнате юноши.

Сегодня Виктор наконец-то может спать в тишине и планирует продолжить обучение в украинском учебном заведении.

Российские власти пытались призвать 18-летнего Дмитрия в ряды вооруженных сил РФ, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Один из офицеров прямо сказал ему: «Сколько можно учиться? Иди воюй».

А 6-летнюю Нику в детсаду заставляли маршировать под наблюдением вооруженной охраны. Ее мама мечтала спасти дочь от пропаганды и отдать на учебу в украинскую школу.

Два брата — 18-летние Марко и Михаил — ежедневно рисковали тем, что их могут принудительно мобилизовать в армию РФ. Несколько их сверстников забрали прямо с экзаменов и зачетов.

Чтобы избежать этой судьбы, ребята вынуждены были прятаться и тайно учиться онлайн в украинском учебном заведении. Сегодня они уже на подконтрольной Украине территории и мечтают работать в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, чтобы спасать других.

Эти и еще двое детей, которых удалось спасти на прошлой неделе, уже получили шанс на новую жизнь. Все они находятся в центрах «Надежды и восстановления», где получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу — все необходимое для постепенного возвращения к спокойной жизни.