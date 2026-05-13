Украина вернула с оккупированных РФ территорий еще 8 детей и подростков

С временно оккупированных РФ территорий удалось вернуть еще восемь украинских детей и подростков.

Несмотря на юный возраст, им вручали повестки к военкоматам, а из-за отказа учиться по враждебной программе в школах угрожали, рассказали в инициативе Bring Kids Back.

С ТОТ на подкотрольную Украину территорию вернули 21-летнего Илью, которого вместе с сестрой дописывало ФСБ. Юношу заставляли встать на военный учет РФ, а из-за постоянных патрулей он не мог свободно передвигаться по улицам родного города.

Из оккупации также удалось уехать 15-летней Марии, которая два года отказывалась учиться в школе. Впоследствии матери девушки стали угрожать отнятием дочери и лишением родительских прав.

Из-за страха и длительной изоляции от сверстников у Марии ухудшилось здоровье, — рассказали в Bring Kids Back.

А 16-летнему Льву в школе по телефону установили приложение для слежки. Впоследствии парню домой принесли повестку в военкомат, после чего он принял окончательное решение выезжать из оккупации.

В учебном заведении в оккупации 15-летнюю Ксению без объяснений перевели за два класса ниже. На занятиях в школе ученикам систематически рассказывали, что "Украины не существует".

Все они находятся в безопасности, а также получают необходимую психологическую помощь и поддержку по оформлению документов и обеспечению жильем.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA: