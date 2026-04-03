Украина вернула еще 7 подростков с ВОТ — видео

С временно захваченных россиянами территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA и при содействии команды Офиса омбудсмана удалось вернуть еще семь украинских подростков 13-17 лет.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный ВР поблагодарил первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за гуманитарную поддержку инициатив Украины по вопросу возвращения детей.

Лубинец рассказал о детях, которых удалось вернуть в Украину.

Парень 13 лет пережил слишком многое для своего возраста. Он потерял отца, а впоследствии и маму, оставшись один на временно захваченной территории Херсонской области. Родных рядом не было, поэтому его устроили в Новокиевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Теперь он в безопасности и будет вместе со своей сестрой.

Двое братьев, 13 и 16 лет, после смерти родителей остались под временной опекой двоюродного брата, чтобы избежать развода и попадания в специализированное заведение.

Несмотря на то, что ребята выразительно выразили желание воссоединиться с сестрой на подконтрольной Украине территории, представители службы по делам детей на ТОТ и полиции, без присутствия законного представителя, оказывали на них психологическое давление и запугивали, пытаясь изменить их решение. Теперь братья будут находиться на попечении сестры, наконец в безопасности и защищены.

Удалось воссоединить 14-летнего парня с матерью — более 4 лет они не виделись. Теперь они вместе после долгой разлуки.

С начала полномасштабного вторжения уже вернули домой 2070 детей, но тысячи еще ждут. Украина будет продолжать борьбу, пока не вернет всех. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Офис Омбудсмана напрямую сопровождает каждый этап возвращения детей — от контакта с родными до личной встречи на границе.