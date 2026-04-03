Україна повернула ще 7 підлітків з ТОТ

Із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Офісу омбудсмана вдалося повернути ще сімох українських підлітків 13-17 років.
Головні тези:
- 7 українських підлітків віком від 13 до 17 років було успішно повернуто завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
- Ініціатива отримала підтримку від першої леді США Меланії Трамп, що сприяло швидкому і безпечному поверненню дітей.
7 українських підлітків повернулися з ТОТ
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Уповноважений ВР подякував першій леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей.
Лубінець розповів про дітей, яких вдалося повернути в Україну.
Двоє братів, 13 і 16 років, після смерті батьків залишилися під тимчасовою опікою двоюрідного брата, щоб уникнути розлучення та потрапляння до є спеціалізованого закладу.
Попри те, що хлопці чітко висловили бажання возз’єднатися з сестрою на підконтрольній Україні території, представники служби у справах дітей на ТОТ та поліції, без присутності законного представника, чинили на них психологічний тиск і залякували, намагаючись змінити їхнє рішення. Тепер брати перебуватимуть під опікою сестри, нарешті у безпеці та захищені.
Вдалося возз’єднати 14-річного хлопця з матір’ю — понад 4 роки вони не бачилися. Тепер вони разом після довгої розлуки.
Офіс Омбудсмана безпосередньо супроводжує кожен етап повернення дітей — від контакту з рідними до особистої зустрічі на кордоні.
