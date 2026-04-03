Україна повернула ще 7 підлітків з ТОТ

Із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Офісу омбудсмана вдалося повернути ще сімох українських підлітків 13-17 років.

7 українських підлітків повернулися з ТОТ

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений ВР подякував першій леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціатив України у питанні повернення дітей.

Лубінець розповів про дітей, яких вдалося повернути в Україну.

Хлопець 13 років пережив надто багато для свого віку. Він втратив батька, а згодом і маму, залишившись один на тимчасово захопленій території Херсонської області. Рідних поруч не було, тому його влаштували до Новокиївського соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх. Тепер він у безпеці та буде разом зі своєю сестрою.

Двоє братів, 13 і 16 років, після смерті батьків залишилися під тимчасовою опікою двоюрідного брата, щоб уникнути розлучення та потрапляння до є спеціалізованого закладу.

Попри те, що хлопці чітко висловили бажання возз’єднатися з сестрою на підконтрольній Україні території, представники служби у справах дітей на ТОТ та поліції, без присутності законного представника, чинили на них психологічний тиск і залякували, намагаючись змінити їхнє рішення. Тепер брати перебуватимуть під опікою сестри, нарешті у безпеці та захищені.

Вдалося возз’єднати 14-річного хлопця з матір’ю — понад 4 роки вони не бачилися. Тепер вони разом після довгої розлуки.

З початку повномасштабного вторгнення вже повернули додому 2070 дітей, але тисячі ще чекають. Україна продовжуватиме боротьбу, доки не поверне всіх. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Офіс Омбудсмана безпосередньо супроводжує кожен етап повернення дітей — від контакту з рідними до особистої зустрічі на кордоні.