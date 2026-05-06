Украина вернула двух юношей с временно оккупированных территорий и России
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA, совместными усилиями Украинской сети по правам ребенка и волонтерской инициативе «Людяність», удалось вернуть еще двух молодых людей — Антона и Виктора.

  • Инициатива Bring Kids Back UA помогла вернуть двух похищенных Россией юношей на свободную территорию Украины.
  • Антон и Виктор находились под давлением и принуждением на временно оккупированных территориях, истории их возвращения требовали сложной координации и безопасности.

Украина вернула двух похищенных Россией юношей

Антону 17 лет. В начале полномасштабного вторжения русские военные принудительно вывезли его на территорию России. Все это время он жил в постоянном напряжении от давления и принуждения к мобилизации в армию страны-оккупанта.

Антон искал возможность вернуться в Украину, но долго не имел доступа к проверенной информации и не понимал, к кому обратиться за помощью.

Виктору 19 лет. С первых дней полномасштабного вторжения он находился в оккупации. Виктор всегда хотел уехать в Одессу, где его ждали близкие друзья, но годы в оккупации постепенно подрывали веру в то, что это возможно.

После установления контакта команды Украинской сети по правам ребенка и «Людяности» начали работать над возвращением ребят.

Каждый этап требовал учета рисков: документов, безопасности передвижения, коммуникации, психологического состояния и последующей поддержки по возвращении.

За каждым возвращением — проверка информации, оценка рисков, построение безопасного маршрута, координация между всеми привлеченными сторонами и постоянное сопровождение. Все это происходит в условиях, где любое заблуждение может стоить безопасности.

Сегодня Антон и Виктор уже находятся на свободной территории Украины. Для них это возможность снова быть в своем правовом поле, рядом с ожидающими людьми и постепенно возвращать себе ощущение безопасности и контроля над собственной жизнью.

Сотни тысяч украинских детей и молодые до сих пор остаются на временно оккупированных территориях. Россия системно создает условия, ограничивающие свободу выбора, усиливает давление и усложняет возможности для выезда.

Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не вернется домой.

Чтобы больше узнать о похищении Россией украинских детей — смотрите документальную ленту «Истерзанное детство», которую создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:

