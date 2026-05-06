Україна повернула двох юнаків з тимчасово окупованих територій і Росії

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA, спільними зусиллями Українська мережа за права дитини та волонтерської ініціативи «Людяність», вдалося повернути ще двох молодих людей — Антона і Віктора.

Україна повернула двох викрадених Росією юнаків

Антону 17 років. На початку повномасштабного вторгнення російські військові примусово вивезли його на територію Росії. Увесь цей час він жив у постійній напрузі від тиску та примусу до мобілізації в армію країни-окупанта.

Антон шукав можливість повернутися до України, але довго не мав доступу до перевіреної інформації та не розумів, до кого звернутися по допомогу.

Віктору 19 років. Із перших днів повномасштабного вторгнення він перебував в окупації. Віктор завжди хотів виїхати до Одеси, де на нього чекали близькі друзі, але роки в окупації поступово підривали віру в те, що це можливо.

Після встановлення контакту команди Української мережі за права дитини та «Людяності» почали працювати над поверненням хлопців.

Кожен етап вимагав врахування ризиків: документів, безпеки пересування, комунікації, психологічного стану та подальшої підтримки після повернення.

За кожним поверненням — перевірка інформації, оцінка ризиків, побудова безпечного маршруту, координація між усіма залученими сторонами та постійний супровід. Усе це відбувається в умовах, де будь-яка помилка може коштувати безпеки.

Сьогодні Антон і Віктор уже на вільній території України. Для них це можливість знову бути у своєму правовому полі, поруч із людьми, які чекають, і поступово повертати собі відчуття безпеки та контролю над власним життям.

Сотні тисяч українських дітей і молоді досі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Росія системно створює умови, які обмежують свободу вибору, посилює тиск і ускладнює можливості для виїзду.

Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не повернеться додому.

Щоб більше дізнатися про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA: