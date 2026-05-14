ППО України знешкодила 693 повітряні цілі під час масованого нічного удару РФ

У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.