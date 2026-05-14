ППО України знешкодила 693 повітряні цілі під час масованого нічного удару РФ

У ніч на 14 травня (з 18:00 13 травня), одразу після масованого удару дронів протягом дня (майже 800 БпЛА), противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Головні тези:
- ППО України здійснила успішний протиповітряний захист, знешкодивши 693 ворожих цілі, включаючи 41 ракету та 652 безпілотники.
- Ворожі сили атакували Київ та інші напрямки з використанням ракет та ударних повітряних апаратів.
Основний напрямок удару — Київ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу — 56 ракет і 675 БпЛА):
3 аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал” (район пуску — Липецька обл., рф);
18 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску — Брянськ, Курськ);
35 крилатих ракет Х-101 (район пуску — Вологодська обл., рф);
675 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів «Бандероль» (2 од.), дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 693 цілі — 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
29 крилатих ракет Х-101;
12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
652 ворожі БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БпЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Атака триває! В повітряний простір України увійшли декілька нових груп ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.
