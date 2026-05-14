ПВО Украины обезвредила 693 воздушных цели во время массированного ночного удара РФ

В ночь на 14 мая (с 18:00 13 мая), сразу после массированного удара дронов в течение дня (почти 800 БпЛА), противник продолжил атаку, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

ПВО Украины обезвредила 41 ракету и 652 БпЛА РФ в ночь на 14 мая

Основное направление удара — Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано и осуществлено сопровождение 731 средства воздушного нападения — 56 ракет и 675 БпЛА):

3 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" (район пуска — Липецка обл., РФ);

18 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянск, Курск);

35 крылатых ракет Х-101 (район пуска — Вологодская обл., РФ);

675 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль» (2 ед.), дронов-имитаторов типа «Пародия» (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Рф., Гвардейское, Чада

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 693 цели — 41 ракету и 652 беспилотника разных типов:

29 крылатых ракет Х-101;

12 баллистических ракет Искандер-М/С-400

652 враждебные БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных БПЛА на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу.