ПВО обезвредила 710 дронов во время дневной атаки РФ по Украине
13 мая (с 08.00 по 18:30) Россия атаковала 753 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмаса, дронами-имитаторами типа «Пародия». С учетом ночной атаки (139 БпЛА), в сутки более 892 вражеских беспилотников данных типов.

  • Российская Федерация атаковала Украину, применив 753 ударных беспилотника разных типов.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно уничтожила 710 вражеских дронов в ходе дневной атаки.

Отчет ПВО о боевой работе днем 13 мая

Основное направление удара — западные регионы страны!

Особенность атаки — противник снова использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БпЛА в сторону Украины.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 18.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 710 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дронов-имитаторов типа «Пародия» почти во всех регионах страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА, а также падение сбитых дронов (обломки) на 26 локациях.

Отчет ПВО

Атака продолжается, несколько БПЛА — в воздушном пространстве Украины.

