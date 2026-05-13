ПВО обезвредила 710 дронов во время дневной атаки РФ по Украине

13 мая (с 08.00 по 18:30) Россия атаковала 753 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмаса, дронами-имитаторами типа «Пародия». С учетом ночной атаки (139 БпЛА), в сутки более 892 вражеских беспилотников данных типов.
Главные тезисы
- Российская Федерация атаковала Украину, применив 753 ударных беспилотника разных типов.
- Противовоздушная оборона Украины успешно уничтожила 710 вражеских дронов в ходе дневной атаки.
Отчет ПВО о боевой работе днем 13 мая
Основное направление удара — западные регионы страны!
Особенность атаки — противник снова использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных БпЛА в сторону Украины.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА, а также падение сбитых дронов (обломки) на 26 локациях.
Атака продолжается, несколько БПЛА — в воздушном пространстве Украины.
