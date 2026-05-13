ППО знешкодила 710 дронів під час денної атаки РФ по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 710 дронів під час денної атаки РФ по Україні

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Read in English

13 травня (з 08.00 по 18:30) Росія атакувала 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія». З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.

Головні тези:

  • Російська Федерація здійснила атаку на Україну, використовуючи 753 ударних безпілотників різних типів.
  • Протиповітряна оборона України знищила 710 ворожих дронів у ході денної атаки, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників.

Звіт ППО щодо бойової роботи удень 13 травня

Основний напрямок удару — західні регіони країни!

Особливість атаки — противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу «Пародія» майже у всіх регіонах країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.

Звіт ППО

Атака триває, декілька БпЛА — в повітряному просторі України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знищила всі дрони під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО ліквідувала 192 цілі під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Атака Росії на Україну 12 травня - як відпрацювала ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 111 цілей під час повітряного нападу РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?