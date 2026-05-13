ППО знешкодила 710 дронів під час денної атаки РФ по Україні

13 травня (з 08.00 по 18:30) Росія атакувала 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу «Пародія». З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила атаку на Україну, використовуючи 753 ударних безпілотників різних типів.
- Протиповітряна оборона України знищила 710 ворожих дронів у ході денної атаки, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників.
Звіт ППО щодо бойової роботи удень 13 травня
Основний напрямок удару — західні регіони країни!
Особливість атаки — противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях.
Атака триває, декілька БпЛА — в повітряному просторі України.
