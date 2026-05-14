У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ

У Києві до трьох зросла кількість жертв російської масованої атаки 14 травня, постраждали 40 людей.
Головні тези:
- Кількість жертв масованої атаки РФ у Києві зросла до трьох, постраждали 40 людей.
- Рятувальні роботи на місці російського удару тривають, рятувальники вивезли понад 20 кубометрів уламків будівлі.
Росія вбила у Києві 3 людей
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Раніше ДСНС повідомляла про двох загиблих.
Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Дарницькому районі столиці.
Станом на 10:00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.
Рятувальники вже вивезли понад 20 кубометрів уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів.
Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася до 40.
Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначила, що внаслідок атаки російських військ зафіксовані пошкодження на більш ніж 20 локаціях у шести районах столиці.
Станом на завершення повітряної тривоги фіксували наслідки на понад 20 локаціях, які були розташовані у шести районах столиці. Найбільше пошкоджень саме житлових забудов.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-