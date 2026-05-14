У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ

ДСНС України
Київ
Read in English

У Києві до трьох зросла кількість жертв російської масованої атаки 14 травня, постраждали 40 людей.

Головні тези:

  • Кількість жертв масованої атаки РФ у Києві зросла до трьох, постраждали 40 людей.
  • Рятувальні роботи на місці російського удару тривають, рятувальники вивезли понад 20 кубометрів уламків будівлі.

Росія вбила у Києві 3 людей

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки.

Раніше ДСНС повідомляла про двох загиблих.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Дарницькому районі столиці.

Станом на 10:00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Рятувальники вже вивезли понад 20 кубометрів уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася до 40.

40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них — двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину.

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначила, що внаслідок атаки російських військ зафіксовані пошкодження на більш ніж 20 локаціях у шести районах столиці.

Станом на завершення повітряної тривоги фіксували наслідки на понад 20 локаціях, які були розташовані у шести районах столиці. Найбільше пошкоджень саме житлових забудов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву
ДСНС України
Нова атака РФ на Київ - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія завдала масованого удару по Києву — загинула людина, понад 30 постраждалих
Віталій Кличко
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака РФ по Київщині та Одещині — є руйнування та постраждалі
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Київщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?