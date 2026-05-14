У Києві зросла кількість жертв масованої атаки РФ

У Києві до трьох зросла кількість жертв російської масованої атаки 14 травня, постраждали 40 людей.

Росія вбила у Києві 3 людей

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї жертви масованої атаки. Поширити

Раніше ДСНС повідомляла про двох загиблих.

Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по багатоквартирному житловому будинку у Дарницькому районі столиці.

Станом на 10:00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

Рятувальники вже вивезли понад 20 кубометрів уламків будівельних конструкцій та евакуювали 5 пошкоджених автомобілів.

Як повідомив київський міський голова Віталій Кличко, кількість постраждалих внаслідок атаки збільшилася до 40.

40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них — двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого. В тому числі — одну дитину. Поширити

Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп зазначила, що внаслідок атаки російських військ зафіксовані пошкодження на більш ніж 20 локаціях у шести районах столиці.