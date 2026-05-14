В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ

В Киеве до трех возросло количество жертв российской массированной атаки 14 мая, пострадали 40 человек.
Главные тезисы
- В результате российской массированной атаки в Киеве погибли три человека, а 40 человек пострадали.
- Спасательные работы в столице Украины продолжаются, и на месте удара уже извлечено тело еще одной жертвы.
Россия убила в Киеве 3 человека
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее ГСЧС сообщала о двух погибших.
Идут поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому в Дарницком районе столицы.
По состоянию на 10:00 известно о двух погибших. Чрезвычайщикам удалось спасти 28 человек. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
Спасатели уже вывезли более 20 кубометров обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей.
Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 40.
Представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отметила, что в результате атаки российских войск зафиксированы повреждения на более чем 20 локациях в шести районах столицы.
По состоянию на завершение воздушной тревоги фиксировали последствия более чем на 20 локациях, которые были расположены в шести районах столицы. Больше всего повреждений именно жилых застроек.
