В Киеве выросло количество жертв массированной атаки РФ

В Киеве до трех возросло количество жертв российской массированной атаки 14 мая, пострадали 40 человек.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе извлекли тело еще одной жертвы массированной атаки.

Ранее ГСЧС сообщала о двух погибших.

Идут поисково-спасательные работы на месте российского удара по многоквартирному жилому дому в Дарницком районе столицы.

По состоянию на 10:00 известно о двух погибших. Чрезвычайщикам удалось спасти 28 человек. На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Спасатели уже вывезли более 20 кубометров обломков строительных конструкций и эвакуировали 5 поврежденных автомобилей.

Как сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, количество пострадавших в результате атаки увеличилось до 40.

40 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. Среди них двое детей. Госпитализирован 31 пострадавший. В том числе — одного ребенка.

Представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп отметила, что в результате атаки российских войск зафиксированы повреждения на более чем 20 локациях в шести районах столицы.